LG Velvet zyska wersję 4G. Co ważne: wyraźnie tańszą

LG w ubiegłym miesiącu zaprezentowało swój nowy smartfon. Model Velvet wyróżnia się na tle innych urządzeń, bo jest zwyczajnie… ładny. Pierwsze wrażenie psuła dość wysoka cena, co Koreańczycy chcą naprawić, wydając wersję pozbawioną modemu 5G.

LG Velvet ze starszym procesorem

Przypomnijmy: podstawowa wersja LG Velvet ma na pokładzie procesor Snapdragon 765, który wyposażono w zintegrowany modem 5G. Ponieważ jednak nie wszystkim przyda się możliwość łączenia się z sieciami nowej generacji, LG postanowiło wprowadzić na rynek edycję z modemem 4G LTE. W tym celu zrezygnowano z nowszego procesora na rzecz układu sprzed dwóch lat.

Tak, LG Velvet ma dostać Snapdragona 845, czyli chipset, który gościł we flagowcach z 2018 roku. Ma on podobne możliwości jak średniopółkowy Snapdragon 765, ale ma jedną niezbywalną zaletę: dzięki temu, że to już raczej niewykorzystywany przez żadnego producenta układ, jest zauważalnie tańszy w zakupie. W ten sposób LG może znacząco obniżyć cenę tej wersji smartfona.

Dodatkowym elementem obniżającym cenę LG Velvet jest zastosowanie mniejszej pamięci operacyjnej. Podstawowa edycja smartfona ma 8 GB RAM, a opcja 4G LTE dostanie tylko 6 GB RAM.

Reszta podzespołów nie ulegnie zmianie. Zestaw aparatów będzie tak samo dobry, jak w wersji 5G, podobnie jak reszta użytych przez producenta podzespołów.

Może i starszy, ale tańszy

Zastosowanie starszego układu głównego mocno przełoży się na cenę LG Velvet 4G. Choć na razie nie jest to potwierdzone, bo smartfon nie zyskał jeszcze daty premiery, ma być on nawet o 20% tańszy od swojego pierwowzoru z modemem 5G. Oznaczałoby to cenę na poziomie 359200 wonów, czyli w przeliczeniu jakichś 2460 zł.

Nadal nie jestem przekonany, czy ktokolwiek byłby chętny zakupić taki smartfon w podobnej cenie, ale kilku chętnych na pewno by się znalazło.

