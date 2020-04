Możesz za darmo przedłużyć gwarancję na swoje urządzenie marki Lenovo i Motorola

W obliczu szalejącego na całym świecie koronawirusa SARS-CoV-2, wiele firm wychodzi z różnymi inicjatywami, mającym na celu pomóc klientom, bowiem wszystkich sytuacja ta dotyka (w mniejszym bądź większym stopniu). Kilka zdecydowało się nieodpłatnie wydłużyć gwarancję na swoje urządzenia i teraz do tego grona dołącza także Lenovo.

Przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 dostęp do różnego rodzaju usług jest znacznie ograniczony, nie mówiąc już o tym, że wciąż zalecane jest pozostanie w domu i niewychodzenie z niego bez ważnego powodu. Mimo że większość osób może być (i zapewne jest) już tym zmęczona, to nadal powinniśmy ograniczać przemieszczanie się, bowiem w przeciwnym razie sytuacja może się ponownie znacznie pogorszyć.

W związku z tym, lepiej wstrzymać się z oddawaniem zepsutego sprzętu do naprawy. Czasami jest to nawet wręcz niemożliwe (lub znacznie utrudnione), jeśli sklep, w którym ktoś kupił jakieś urządzenie, jest zamknięty z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Lenovo bezpłatnie przedłuży gwarancję wybranym urządzeniom, w tym także marki Motorola

W najgorszym położeniu są aktualnie posiadacze sprzętów, którym gwarancja zaraz się skończy. Coraz więcej producentów decyduje się więc bezpłatnie przedłużyć okres ochronny i teraz do tego grona dołącza również Lenovo.

Producent informuje, że właściciele urządzeń, którym gwarancja kończy się między 15 marca a 30 kwietnia 2020 roku, mogą bezpłatnie przedłużyć okres ochronny aż do 31 maja br. Dotyczy to wszystkich smartfonów, komputerów osobistych, tabletów, sprzętów z segmentu smart home i augmented/virtual reality, a także monitorów i akcesoriów marek Lenovo oraz Motorola.

W tym przypadku, co zaskakujące, nie mamy jednak do czynienia z automatycznym przedłużeniem okresu, na jaki obowiązywać będzie gwarancja producenta. Zainteresowani tą propozycją muszą sami o to zadbać, jeśli chcą skorzystać z tej oferty.

Jak bezpłatnie przedłużyć gwarancję na urządzenia Lenovo i Motorola?

Aby to zrobić, należy najpierw udać się na stronę internetową support.lenovo.com, a następnie przejść do zakładki „skontaktuj się z nami” (znajduje się ona na dole strony), wybrać odpowiedni model sprzętu i zadzwonić pod numer, który wyświetli się na ekranie (pojawi się wyłącznie po wprowadzeniu numeru seryjnego).

Powyższa metoda sprawdzi się, jeśli gwarancja producenta jeszcze obowiązuje. W przypadku urządzeń, którym się już zakończyła, należy skontaktować się z firmą przez formularz kontaktowy na stronie.

