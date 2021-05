Wszystkie nowe laptopy Razer, Dell i HP z układami Intel Core serii H w jednym miejscu!

Worek z nowymi laptopami wysypał się zaraz po tym, jak Intel ogłosił dostępność nowych procesorów Tiger Lake-H, skierowanej do sektora gamingowego. W ten sposób poznaliśmy nowe konstrukcje Razera, HP i Della.

Razer Blade 15 – najcieńszy laptop z RTX-em

Razer zaprezentował gamingowego notebooka Blade 15 Advanced, wyposażonego w nowy procesor Intel Core Tiger Lake-H, stworzonego dla laptopów gamingowych. Dodajmy do tego karty graficzne Nvidia GeForce serii RTX 30xx, z RTX-em 3080 z 16 GB pamięci na czele oraz ekran dotykowy o rozdzielczości 4K i dostajemy prawdziwe marzenie graczy.

Są też inne ciekawostki, na przykład odporna na pozostawianie śladów po palcach powłoka obudowy, kamerka do wideorozmów o rozdzielczości 1080p czy poprawiony gładzik, a otrzymamy całkiem przyjemny sprzęt gamingowy.

Nie straszy on także gabarytami, bo 15-calowa wersja ma grubość tylko 15,8 mm, co jest raczej nieczęste w tym sektorze sprzętów. Dotyczy to jednak tylko wersji z RTX-em 3060 (8 GB) – wersje z mocniejszymi kartami graficznymi będą grubsze. W tej edycji mamy też „tylko” ekran QHD IPS z odświeżaniem 240 Hz i 100-procentowym pokryciem panelu barw DCI-P3, procesor Intel Core i7-11800H, 16 GB RAM DDR4 (3200 MHz) i dysk SSD NVMe 1 TB. Całość zasila akumulator 80 Wh, zresztą taki sam, jak we wszystkich modelach Advanced. Ich cechą wspólną jest też obsługa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i ładowanie przez USB-C.

Producent pokusił się o wykorzystanie dwóch nowych portów Thunderbolt 4. Poza tym mamy czytnik kart SD UHS-III, dwa porty USB-A 3.2 Gen. 2, gniazdo słuchawkowe i port HDMI 2.1.

Przedsprzedaż Razera 15 Advanced rusza w USA już od 17 maja w cenach od 2299 dolarów. Na razie nie jest jasne, jak ceny będą przedstawiać się w Polsce.

Potężne, piękne Delle

Dell od zawsze słynie z naprawdę dobrze wykonanych i znakomicie zaprojektowanych laptopów z linii XPS. Teraz została ona uaktualniona o modele z nowymi procesorami Intela, produkowanymi w 10-nanometrowej litografii. Odświeżone notebooki powinny świetnie współpracować z kartami Nvidii z rodziny RTX 30xx dla laptopów.

Dell XPS 17

Nowe XPS-y to dwa podstawowe modele, z ekranami 15″ i 17″. W obu opcjach możemy wybrać wersje zarówno z podstawowym procesorem Intel Core i5-11400H, jak i ośmiordzeniowym Core i7-11800H czy i9-11900H. W wersji 17-calowej mamy dostęp także do najmocniejszego układu Core i9-11980HK z maksymalnym taktowaniem 5,0 GHz. Czyni to z tego modelu najpotężniejszego laptopa XPS w historii marki.

Dell nie zapomniał oczywiście o nowych kartach Nvidii – pojawiły się konfiguracje z RTX 3050 lub RTX 3050 Ti (45 W), a w połączeniu z 17-calowcem, także RTX 3050 (60 W) oraz RTX 3060 (70 W).

Maksymalny „udźwig” pamięci laptopów to 64 GB RAM dla opcji z panelami 4K lub Full HD, choć XPS 15 będzie miał też wersję z ekranem OLED o rozdzielczości 3456 x 2160 pikseli. XPS 17 ma aż cztery porty Thunderbolt 4 (XPS 15 – dwa).

Ceny zaczynać się mają od 1199,99 dolarów w wypadku XPS 15 i 1399,99 dolarów dla XPS 17, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy notebooki będą dostępne w sprzedaży.

HP ZBook Studio G8 – do pracy, ale z klawiaturą RGB

Spośród wszystkich wymienionych w tym artykule laptopów, HP ZBook Studio G8 ma najmniej wspólnego z gamingiem, a jednak wyposażono go w „serce” bijące dla gier. Notebook jest w gruncie rzeczy stacją roboczą, ale nie brak mu rozrywkowego zacięcia, co widać po zastosowanej klawiaturze – ma ona podświetlenie RGB, jednoznacznie kojarzącej się z wieczorami pt. „Bede grau w gre”.

Urządzenie może byś skonfigurowane przy wykorzystaniu różnych komponentów, ale mamy tu przecież świeżo zapowiedziane procesory Intel Core i7 oraz Core i9 z serii Tiger Lake-H, stworzone dla graczy. Jest nawet opcja wyposażenia laptopa w układ Core i9-11950H vPro (z taktowaniem bazowym 2,6 GHz oraz 5 GHz w trybie boost). W tej niepozornej obudowie może więc drzemać prawdziwy potwór.

Wszystko to da się połączyć z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 z 16 GB pamięci, choć osoby potrzebujące prawdziwej stacji roboczej pewnie zatrzymają się raczej na opcji z RTX-em A5000, przeznaczonym dla profesjonalistów.

Bazowa wersja wyposażona jest w ekran IPS Full HD, ale droższe opcje mają już możliwość dobrania ekranu 4K z odświeżaniem 120 Hz i 100-procentowym pokryciem gamy kolorów DCI-P3. Istnieje także edycja z dotykowym ekranem 4K OLED.

Obok HP ZBook Studio G8 zaprezentowano także modele ZBook G8, ZBook Power G8 i ZBook Fury G8. Wszystkie powinny pojawić się na rynku tego lata.