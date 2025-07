Bon na laptopa znów dostępny. Kto może liczyć na 2500 złotych wsparcia?

Rząd ponownie uruchamia program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego można uzyskać 2500 złotych na zakup sprzętu. Tym razem wsparcie trafi do tych, którzy wcześniej nie otrzymali bonu. Wnioski będzie można składać już od sierpnia.

Dla kogo jest bon i kiedy można składać wnioski?

Pamiętacie wielkie zamieszanie związane z laptopami dla uczniów? Z tymi dla nauczycieli – szczególnie po nowelizacji przepisów – będzie dużo spokojniej, chociaż i tak nie obejdzie się bez kontrowersji, np. z powodu pominięcia konkretniej grupy pracowników oświaty.

1 sierpnia 2025 roku nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do bonu w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”, ale do tej pory go nie otrzymali, będą mogli ponownie ubiegać się o świadczenie. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2025 roku za pośrednictwem dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Bon o wartości 2500 złotych przysługuje pracownikom pedagogicznym zatrudnionym na dzień 30 września 2023 roku w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Dotyczy to nauczycieli uczących wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII szkół podstawowych, w tym także w szkołach artystycznych. Wsparciem objęci są również pedagodzy i wychowawcy realizujący kształcenie ogólne i artystyczne.

Ważne informacje formalne związane z bonem dla nauczyciela

Zgodnie z przepisami, wniosek powinien zawierać dane wnioskującego: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Dokument należy przesłać do dyrektora szkoły w wersji edytowalnej, razem z wypełnioną tabelą stanowiącą załącznik do formularza. Nauczyciel musi także złożyć oświadczenie, że nie otrzymał wcześniej laptopa lub świadczenia na jego zakup z innych programów finansowanych ze środków publicznych.

Dyrektorzy szkół mają obowiązek przekazania listy uprawnionych nauczycieli do organów prowadzących szkoły, a te z kolei złożenia zbiorczego wniosku przez system w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentów, najpóźniej do 30 września 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji wniosku nauczyciel otrzyma na wskazany adres e-mail bon do realizacji w wybranych sklepach.

Czas na wykorzystanie bonu upływa 31 grudnia 2025 roku. Lista sklepów, w których można go zrealizować, dostępna jest na stronie programu.

Kto nie może skorzystać z programu Laptop dla nauczyciela w 2025 roku?

Choć program ma szeroki zasięg, nie wszyscy nauczyciele mogą z niego skorzystać. W myśl założeń Krajowego Planu Odbudowy, z którego finansowane są środki, wsparcie nie obejmuje nauczycieli wychowania przedszkolnego, nawet jeśli pracują w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z bonu wyłączono także nauczycieli szkół dla dorosłych: podstawowych, branżowych II stopnia, liceów ogólnokształcących i policealnych. Poza programem znalazły się również szkoły artystyczne, które realizują wyłącznie kształcenie artystyczne.

Nie mogą wnioskować także nauczyciele przebywający w momencie składania wniosku na urlopach bezpłatnych (trwających co najmniej 14 dni), urlopach zdrowotnych, świadczeniach rehabilitacyjnych, a także zawieszeni w obowiązkach na podstawie przepisów Karty Nauczyciela

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, tegoroczna nowelizacja przepisów ma zapewnić, że nikt z wcześniej uprawnionych nie zostanie pominięty.