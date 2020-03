Chuwi zapowiada nowy laptop z ciekawą specyfikacją (m.in. procesorem Intel Core i5) – AeroBook Pro 15.6

Chuwi ma w swoim portfolio wiele interesujących laptopów. I choć nie należą one do najwydajniejszych na rynku, to powinny spełnić oczekiwania mniej wymagających użytkowników. Najnowsza propozycja, Chuwi AeroBook Pro 15.6, również zapowiada się ciekawie, szczególnie że na jej pokładzie znajdzie się m.in. procesor Intel Core i5.

Chuwi AeroBook Pro 15.6 – specyfikacja

Laptop zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 3840×2160 pikseli (producent określa ją mianem „4K UHD”), co przełoży się na 282 ppi. Ekran ma charakteryzować się też jasnością na poziomie 340 nitów i 100% pokryciem gamy kolorów sRGB. Obsłuży on także treści HDR. Przy okazji warto również zauważyć, że ramki dookoła panelu są stosunkowo wąskie (z wyjątkiem tej na dole, która jest znacznie szersza), co wygląda okazale i nowocześnie.

Chuwi AeroBook Pro 15.6 zostanie wyposażony też w dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-6287U o bazowej częstotliwości taktowania 3,10 GHz (maksymalna częstotliwość turbo to zaś 3,50 GHz). Układ obsługuje cztery wątki i ma zintegrowaną grafikę Intel Iris Graphics 550 (do 1,1 GHz), która z powodzeniem odtworzy wideo w 4K 60 Hz. Do jego produkcji wykorzystywana jest 14-nm litografia. I chociaż jest to jednostka, którą wprowadzono na rynek w trzecim kwartale 2015 roku, to powinna zapewnić wydajność wystarczającą nawet nieco bardziej wymagającym użytkownikom. Szczególnie, że na pokładzie laptopa znajdzie się także 8 GB DDR4 RAM Dual Channel i dysk SSD (SATA) o pojemności 256 GB. Właściciele tego urządzenia będą mogli dołożyć również drugi dysk SSD (M.2 PCIe). Producent deklaruje, że system uruchomi się w ciągu zaledwie 5 sekund.

Chuwi AeroBook Pro 15.6 zaoferuje też złącza 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB-C, HDMI i audio oraz slot na kartę pamięci. Baterię o pojemności 60 Wh, która ma wystarczyć na do 8 godzin oglądania wideo, użytkownik naładuje przez dedykowany port. Obudowa laptopa zostanie wykonana z metalu. Całość ma mieć grubość 15,9 mm i ważyć 1,53 kg. Na razie nie wiadomo, czy klawiatura będzie podświetlana, ale warto zaznaczyć, że zaoferuje ona pełnowymiarowe klawisze kierunkowe (tzn. strzałki góra, dół, prawo i lewo).

Chuwi AeroBook Pro 15.6 – cena, dostępność

Laptop będzie można nabyć, wspierając zbiórkę na platformie Indiegogo, która rozpocznie się 26 marca 2020 roku. Chuwi nie podało jeszcze sugerowanej ceny AeroBook Pro 15.6, ale na stronie producenta zainteresowani mogą się zapisać na newsletter, aby otrzymać kupon rabatowy na 25% (link w źródle).

Źródło: Chuwi