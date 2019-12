Ciekawy laptop Chuwi HeroBook Pro wkrótce trafi do sprzedaży

Chuwi HeroBook zadebiutował na rynku na początku 2019 roku. Producent postanowił zwieńczyć kończący się dziś rok premierą ulepszonej wersji – Chuwi HeroBook Pro, która oferuje znacznie więcej niż model podstawowy i w związku z tym będzie o wiele ciekawszą propozycją.

Chuwi HeroBook Pro – specyfikacja

Producent ulepszył wszystko to, co powinien – Chuwi HeroBook Pro jest podobny do Chuwi HeroBook właściwie tylko z nazwy i należy uznać to za zaletę, ponieważ wersja podstawowa nie miała zbyt wielu argumentów, aby przekonać do siebie użytkownika. W nowym laptopie dopisek „Pro” obiecuje dużo i – co nieczęsto się zdarza – nie są to obiecanki-cacanki, bowiem urządzenie oferuje znacznie mocniejszą specyfikację niż pierwowzór.

Chuwi HeroBook Pro wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 14,1 cala, proporcjach 16:9 i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli. Ekran dodatkowo pokryto powłoką przeciwodblaskową. Sercem laptopa jest dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4000 o bazowej częstotliwości 1,1 GHz (częstotliwość zwiększania mocy 2,6 GHz), który obsługuje dwa wątki i jest produkowany z wykorzystaniem 14 nm litografii. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Intel UHD 600. Do kompletu są 8 GB DDR4 RAM i dysk SSD na złączu M.2 o pojemności 256 GB. Dla porównania, Chuwi HeroBook ma 14,1-calowy ekran 1366×768 pikseli, procesor Intel Atom x5-E8000, 4 GB DDR3 RAM i 64 GB pamięci eMMC (z opcją dołożenia dysku SSD M.2 na własną rękę).

Chuwi HeroBook Pro oferuje również klawiaturę z klawiszami o boku 17 mm i skoku 3 mm. Niestety, nie jest ona podświetlana, ale za to w jej skład wchodzą pełnowymiarowe strzałki góra/dół/prawo/lewo, co w laptopach nie jest standardem. Duży jest także touchpad – ma przekątną 5,75 cala i obsługuje gesty. Urządzenia zapewnia też 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, micro HDMI oraz 3,5 mm złącze audio. Do tego jest slot na karty pamięci w formacie microSD – obsługiwane są pojemności do 512 GB. Do ładowania służy osobne złącze DC.

Chuwi HeroBook Pro zasila bateria o pojemności 38 Wh, która ma zapewnić nawet ponad 9 godzin pracy. Akumulator ładuje się za pomocą dołączonego zasilacza o mocy 24 W. Cały laptop waży 1,39 kg.

Na razie nie znamy dokładnej ceny Chuwi HeroBook Pro, ale ma ona wynosić około 250 dolarów, tj. równowartość ~950 złotych. W takiej cenie urządzenie będzie bardzo ciekawą propozycją dla użytkowników, którzy chcą mieć wystarczająco wydajny sprzęt do pracy w różnych miejscach i okolicznościach. Sprzedaż laptopa ma się rozpocząć „wkrótce”.

Źródło: Chuwi via GizmoChina