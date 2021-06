Kto dzwoni z numeru 221655155? To ważne

Każdego dnia posiadacze telefonów odbierają niechciane połączenia z nieznanych im numerów. Mieszkańcy Polski w najbliższych dniach mogą zobaczyć, że dzwoni do nich numer 221655155 i prawdopodobnie będą się zastanawiać, kto i czego chce. W tym przypadku chodzi jednak o coś ważnego – to nie oszustwo, aczkolwiek trzeba i na nie uważać, bo na pewno się pojawią.

221655155 – kto dzwoni?

W miniony piątek, Adam Niedzielski, minister zdrowia, odwiedził Białystok i poinformował, że rusza akcja telefonowania konsultantów infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia do osób, które się nie zaszczepiły.

Reklama

Na oficjalnej rządowej stronie widnieje informacja, że na tę chwilę wykonano w sumie 28447379 szczepień przeciwko COVID-19 (1. dawka – 16681699, 2. dawka – 11765680). W sumie w pełni zaszczepione są już 12682542 osoby. Do tej pory odnotowano też 12175 działań niepożądanych. Co ciekawe, na szczepienia chętniej zgłaszają się kobiety niż mężczyźni (15,44 mln vs 12,968 mln).

Ministerstwu Zdrowia (i nie tylko) zależy, żeby przeciwko COVID-19 zaszczepiły się wszystkie osoby, które mogą to zrobić, dlatego już od dłuższego czasu trwa zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjno-promocyjna. Jedną z zachęt jest tzw. loteria szczepionkowa, do której można się zgłosić poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub infolinię 989.

Tymi samymi kanałami można również zgłosić się na szczepienie, podobnie jak osobiście w placówce, która je przeprowadza. Zainteresowanie nimi zdaje się jednak słabnąć – można odnieść wrażenie, że kto chciał, to już to zrobił, natomiast teraz trzeba zmotywować do zaszczepienia się osoby, które się ociągają.

Właśnie dlatego, jak wspomniał minister zdrowia Adam Niedzielski, ruszyła akcja masowego telefonowania do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły. Konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia będą dzwonić do niezaszczepionych z numeru 221655155 – jeśli więc zobaczycie taki numer na ekranie swojego telefonu/smartfona, będziecie wiedzieć, w jakiej sprawie dzwoni.

☎️ Rusza telefoniczna akcja konsultantów infolinii 9️⃣8️⃣9️⃣.

👉 Podczas rozmowy konsultant poinformuje Cię, że masz wystawione #eskierowanie i możesz zarejestrować się na szczepienie

👉 Jeśli wyrazisz na to zgodę, ustali z Tobą odpowiedni termin i miejsce szczepienia

#SzczepimySię pic.twitter.com/G0tTF534ZH — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 25, 2021

Ministerstwo Zdrowia podaje, że konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia będą dzwonić z numeru 221655155 do osób, które mają aktywne Internetowe Konto Pacjenta i podały tam swój numer telefonu, mają wystawione e-skierowanie na szczepienie, nie są zaszczepione i nie są zapisane na szczepienie.

Jednocześnie należy uważać, ponieważ to idealna okazja dla przestępców, którzy mogą chcieć wykorzystać tę akcję, aby narazić na niebezpieczeństwo niezaszczepione osoby. Przed odebraniem połączenia należy się upewnić, że dzwoni numer 221655155, ponieważ w trakcie rozmowy z konsultantami Narodowego Funduszu Zdrowia podawane są wrażliwe informacje, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce.