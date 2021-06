Kruger&Matz LIVE 9 – nie do wiary, że debiutuje już dziewiąty smartfon z tej linii

Kto by pomyślał, że Kruger&Matz będzie kontynuował wydawanie smartfonów z serii LIVE przez osiem długich lat? Co zatem wnosi Kruger&Matz LIVE 9?

Kruger&Matz LIVE 9 – wciąż wśród budżetowców

Kruger&Matz od samego początku istnienia serii LIVE, debiutującej w 2013 roku, starał się stworzyć smartfon, który będzie dobrym wyborem na początek przygody z tego typu elektroniką, ale jednocześnie wystarczająco tanim, by nie przekraczał możliwości finansowych tych, którym podstawowa funkcjonalność w zupełności wystarcza. Między innymi dlatego na pewnym etapie zrezygnowano z procesorów Qualcomma, które zastąpiły MediaTeki – o praktycznie takiej samej wydajności, a jednak tańsze.

Reklama



Kruger&Matz LIVE 9

Kruger&Matz LIVE 9 kontynuuje tę tradycję. Powstał więc smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, mocno leciwym już procesorem MediaTek 6762V/WDA (odmiana Helio P22 z zegarem o taktowaniu 2,0 GHz), 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej. To absolutne minimum do obsługi systemu Android i wszystkich popularnych aplikacji, a także pewien postęp względem modelu LIVE 8, który miał tylko 3 GB RAM. Nie zapomniano o kilku innych ważnych kwestiach – na przykład dodatkowym slocie na karty microSD (do 256 GB) czy miejscu na drugą kartę SIM.

Zestaw aparatów głównych 16 Mpix + 2 Mpix + 0,08 Mpix (jako czujnik głębi) umożliwia robienie przyzwoitych zdjęć na portale społecznościowe, a przednia kamera 8 Mpix pomoże podczas wideorozmów. Całość zasilana jest przez baterię o pojemności 5000 mAh, zamkniętej w obudowie razem z modułem Bluetooth 5.0 oraz NFC. Z tyłu znajduje się także czytnik linii papilarnych.

Smartfon można znaleźć w ponad 70 sklepów elektronicznych sieci Rebel Electro oraz na oficjalnej stronie internetowej producenta. Sugerowana cena Kruger&Matz LIVE 9 to 579 złotych.