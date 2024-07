Pomimo bardzo dużej konkurencji, opaski Xiaomi cieszą się ogromną popularnością. 19 lipca 2024 roku Chińczycy zaprezentowali najnowszą generację w Chinach. Teraz dostaliśmy informację, na kiedy może być planowana premiera Xiaomi Smart Band 9 w Europie.

Kiedy premiera Xiaomi Smart Band 9 w Europie? Pojawiła się konkretna data

Niestety najczęściej jest tak, że najpierw Xiaomi prezentuje nowe urządzenia w Chinach, a dopiero po pewnym czasie wprowadza je na inne rynki (czasami pod inną nazwą). Premiera Xiaomi Mi Band 9 miała miejsce w ojczyźnie producenta 19 lipca 2024 roku. Na europejski debiut nie będziemy musieli jednak długo czekać.

Najnowsza opaska Xiaomi pojawiła się na włoskiej wersji platformy Amazon wraz z informacją, że jej sprzedaż rozpocznie się 19 sierpnia 2024 roku, czyli dokładnie miesiąc po premierze w Chinach. Oferta nie jest już dostępna, co nie dziwi, ponieważ informacja ta nie została (jeszcze?) oficjalnie potwierdzona przez producenta.

Cena Xiaomi Mi Band 9 w Europie

Wydaje się to jednak kwestią czasu. Podobnie jak potwierdzenie widocznej na włoskim Amazonie ceny – podano, że cena Xiaomi Smart Band 9 będzie wynosiła 39,99 euro, co dziś jest równowartością około 172 złotych.

Poprzednia generacja kosztowała na start w Europie 36,99 euro, natomiast w Polsce 199 złotych. Istnieje szansa, że producent zachowa polską cenę na podobnym poziomie, aczkolwiek nie można też wykluczyć niewielkiej podwyżki, o 20 lub 30 złotych.

Xiaomi Mi Band 9 – specyfikacja

W Chinach najnowsza opaska jest dostępna w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej, niebieskiej i różowej. Do tego powstała specjalna edycja z ceramiczną obudową. Nie wiemy jeszcze, czy wszystkie warianty trafią do sprzedaży w Europie, aczkolwiek nie będzie niespodzianką, jeżeli tak się nie stanie.

Xiaomi Smart Band 9 ma na pokładzie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,62 cala, rozdzielczości 192×490 pikseli i jasności maksymalnej na poziomie 1200 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz. Można na nim ustawić jedną z ponad 200 tarcz lub swoje zdjęcie, a także korzystać z funkcji Always on display i automatycznego dostosowywania jasności podświetlenia.

źródło: producent

Urządzenie oferuje typowe dla wearables funkcje, takie jak pomiar pulsu i poziomu natlenienia krwi oraz monitorowanie snu z jego późniejszą analizą i wskazówkami, jak poprawić jakość snu. Do dyspozycji użytkowników jest też ponad 150 trybów sportowych.

Według deklaracji producenta opaska może działać na jednym ładowaniu nawet przez 21 dni. Akumulator ma pojemność 233 mAh i ładuje się go do 100% w około 60 minut. Warto też wspomnieć, że całość jest odporna na wodę do 5 ATM.