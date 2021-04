Kochasz zakupy na AliExpress? Ta karta pozwoli Ci zaoszczędzić nawet 1330 złotych!

Jeśli kochasz zakupy na AliExpress, to z pewnością często zastanawiasz się, jak możesz zaoszczędzisz i szukasz kodów rabatowych. Dzięki specjalnej karcie, przygotowanej przez Citibank, możesz otrzymać kupony zniżkowe o wartości nawet 1330 złotych! To pierwszy taki produkt na polskim rynku.

Mieszkańcy Polski uwielbiają robić zakupy na AliExpress – co roku do kraju nad Wisłą dociera kilkanaście milionów przesyłek z Chin i bynajmniej nie są to listy od krewnych z Państwa Środka. Osoby, które regularnie zamawiają coś na tej platformie, z pewnością szukają kodów rabatowych, pozwalających zaoszczędzić kilka dolarów. Ta karta kredytowa Citibanku pozwoli jednak zyskać nawet 1330 złotych!

Citibank przygotował specjalną ofertę dla fanów zakupów na AliExpress, ponieważ to właśnie oni mogą najwięcej zyskać, jeśli zdecydują się z niej skorzystać. W sumie, przez trzy lata, można bowiem otrzymać vouchery i kody rabatowe o łącznej wartości aż 1330 złotych!

Po aktywacji karty i wykonaniu pierwszej transakcji bezgotówkowej klient otrzyma kupon o wartości 50 złotych na zakupy na AliExpress. Ponadto co miesiąc, jeśli zapłaci za codzienne zakupy co najmniej 300 złotych, otrzyma punkty, które może później wymienić w serwisie Citibank Online na e-voucher o wartości 15 złotych. Punkty można kumulować, ale nie dłużej niż przez sześć miesięcy, czyli na przykład zamiast jednorazowo odbierać kod zniżkowy o wartości 15 złotych, można po dwóch miesiącach otrzymać e-voucher na 30 złotych albo po pół roku na 90 złotych.

źródło: Citibank

To jednak jeszcze nie koniec, bo po zalogowaniu się na swoje konto na platformie AliExpress (przez internet lub w aplikacji) i dodaniu karty Citibank klient otrzyma kupon powitalny o wartości 20 złotych. Ponadto, jeśli ósmego dnia każdego miesiąca złoży zamówienie o wartości co najmniej 100 złotych, dostanie kolejny kupon zniżkowy w wysokości 20 złotych – łącznie w tej sposób można zyskać nawet 720 złotych przez trzy lata.

Karta kredytowa Citibank-AliExpress jest bezpłatna, jeśli klient w ciągu miesiąca wyda nią co najmniej 300 złotych (w przeciwnym wypadku opłata miesięczna wynosi 12 złotych). Trzeba też wspomnieć, ze okres bezodsetkowy trwa 56 dni, a ponadto posiadacz tego plastiku może korzystać ze specjalnych promocji u ponad 300 partnerów Citi Specials, liczyć na 10% rabatu w ponad 150 restauracjach w całej Polsce i mieć dostęp do programu Visa Oferty.

Karta kredytowa Citibank-AliExpress dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej banku. Tam są też wymienione wymagania, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o jej wydanie, a także dostępna jest tabela opłat i prowizji oraz regulamin promocji i kart kredytowych.