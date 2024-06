Nowa kamera Xiaomi ma aż dwa obiektywy w jednej obudowie

Domowe kamery to coraz częściej kupowane akcesorium zarówno do małych mieszkań, jak i domów jednorodzinnych. Xiaomi C500 Dual-Camera Edition to nowy model w gamie producenta, który wynosi monitoring na nowy poziom.

Wszystkowidząca kamera

Nie sposób nie zacząć opisu nowego urządzenia Xiaomi bez zwrócenia uwagi na osobliwą konstrukcję kamery C500 Dual-Camera Edition. Zestaw składa się bowiem z dwóch kamer. Pierwsza to nieruchomy obiektyw szerokokątny z matrycą 4 Mpix i kątem widzenia 110∘. Drugie „oczko” z sensorem 4 Mpix oferuje widoczność w kącie 58∘ i jest umieszczone na ruchomym korpusie, który umożliwia obracanie obiektywu zarówno w pionie, jak i poziomie. Pełny zakres widoczności drugiego aparatu to 360∘ poziomo oraz 93∘ pionowo.

Xiaomi C500 Dual-Camera Edition (Źródło: producent)

Aby kamera radziła sobie w warunkach słabego oświetlenia, firma zastosowała kombinację czujników o wysokiej częstotliwości i 16 emiterów podczerwieni o długości fali 940 nm. W kwestii komunikacji w urządzeniu znajduje się moduł Wi-Fi 6.

C500 Dual-Camera robi robotę również w możliwościach oprogramowania. Wbudowane AI odróżnia ludzi, zwierzęta czy płaczące dzieci, a „wirtualna furtka” uruchamia alarm, jeżeli poza wyznaczonymi granicami wykrywany jest ruch. Wbudowane aparaty są także w stanie ze sobą współpracować – przytrzymanie dłużej palca na wycinku monitorowanego przez ultraszeroki kąt obrazu sprawia, że drugi obiektyw obraca się w tym kierunku i przybliża widok.

Za pomocą dedykowanej aplikacji możliwy jest podgląd widoku z obu obiektywów naraz lub wyłączenie jednego z nich. Wbudowany chip ma zapewnić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem i wyciekiem danych, a dzięki głośnikowi możliwe jest stosowanie dwukierunkowej komunikacji.

Xiaomi C500 Dual-Camera Edition – czy pojawi się w Polsce?

Xiaomi C500 Dual-Camera Edition będzie dostępny w ramach kampanii crowdfundingowych w Chinach w cenie 319 juanów (równowartość ~175 złotych). Oficjalna cena wynosić będzie natomiast 349 juanów (~190 złotych). Nie wiadomo, czy urządzenie trafi do Polski.

Obecnie z serii C500 możemy bezproblemowo kupić wariant Pro, oferujący jedną matrycę 2K (2304×1296 pikseli) oraz panoramiczny widok 360∘. Jest on dostępny w oficjalnym sklepie producenta (To link afiliacyjny. Korzystając z niego, wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!)