Creative Live! Cam Sync 1080p V2 – nowa kamerka skrojona do pracy zdalnej

Praca i edukacja w formie zdalnej trwają w najlepsze i kreują niesamowity popyt na konkretne peryferia oraz urządzenia. Niewykluczone, że wiele osób w międzyczasie zdążyło zaopatrzyć się w niezbędny – dla takiej formy pracy i nauki – sprzęt. Jeśli jednak ktoś nadal poszukuje internetowej kamerki, to Creative wprowadził do sprzedaży nowy model – Creative Live! Cam Sync 1080p V2.

Rozsądna specyfikacja Creative Live! Cam Sync 1080p V2

Creative Technology informuje, że nowowprowadzona kamera internetowa została zaprojektowana z myślą o osobach pracujących zdalnie, uczących się w domu, ale również początkujących streamerach.

Reklama

Kamera internetowa wyposażona jest w szerokokątny (77 stopni) i jasny obiektyw o rozdzielczości 2 Mpix, który rejestruje obraz w maksymalnej rozdzielczości Full HD i 30 klatkach na sekundę. Producent zapewnia o naturalnym i wyraźnym obrazie, który z pewnością pokaże użytkownika z najbardziej profesjonalnej strony.

Niewątpliwym plusem jest obecność dwóch wielokierunkowych mikrofonów. Te ulepszone względem poprzednika przetworniki, powinny zapewnić lepszą jakość głosu i bardziej naturalne brzmienie.

To niezwykle istotny aspekt w trakcie wszelkich spotkań online – czasem lepiej jest kogoś wyraźnie usłyszeć niż mieć dobry podgląd obrazu i kiepski dźwięk. W tym wypadku nowość singapurskiej firmy wydaje się spełniać wymagania audio stawiane kamerkom podczas spotkań online.

(źródło: Creative)

Firma zadbała również o wygodę montażu – jest kilka możliwości umieszczenia sprzętu. Najbardziej klasycznym jest zawieszenie go na ekranie za pomocą zintegrowanego zaczepu. Jeśli jednak chcielibyśmy uzyskać nieco inny niż frontalny kadr, wtedy możemy Creative Live! Cam Sync 1080p V2 przymocować do dowolnego uniwersalnego statywu (nie jest dołączony do zestawu).

(źródło: Creative)

Atutem Creative Live! Cam Sync 1080p V2 jest też uniwersalność. Jak podaje producent, nowy sprzęt współpracuje nie tylko z systemami Windows i MacOS, ale również z Chromebookami i Xbox One X|S.

Widać zatem jasno, że to przemyślany sprzęt i przy tym rozsądnie wyposażony. Nie zapomniano również o osobach wrażliwych na punkcie swojej prywatności – dla nich przewidziano zintegrowaną osłonę kamery. Ale to jeszcze nie wszystko, co Creative Live! Cam Sync 1080p V2 ma do zaoferowania.

Creative Live! Cam Sync 1080p V2 – inteligentna kamera internetowa

Jeśli ktoś korzysta z systemu Windows 10, to Creative Live! Cam Sync 1080p V2 zyskuje jeszcze bardziej na atrakcyjności. Dla tej platformy firma przygotowała specjalną aplikację, w skład której wchodzi zestaw SmartComms – moduł aktywujący inteligentne funkcje.

(źródło: Creative)

Za pomocą tego panelu można włączyć funkcję VoiceDetect, oferującą swobodne mówienie bez zakłóceń – mikrofon automatycznie włącza się lub wyłącza w oparciu o technologię wykrywania głosu. Drugą inteligentną opcją jest zaś NoiceClean-out, której zadaniem jest redukowanie niepożądanych statycznych szumów występujących w tle podczas połączenia wideo.

Te smart dodatki sprawiają, że kamera internetowa Creative Live! Cam Sync 1080p V2 powinna być w stanie zapewnić czystą i niczym nie zakłóconą komunikację audiowizualną, a prosta konfiguracja, szerokie wsparcie i zgodność ze standardem UVC (klasa urządzeń wideo USB) sprawiają, że sprzęt jest gotowy do działania zaraz po podłączeniu (obsługa Plug and Play).

Cena i dostępność Creative Live! Cam Sync 1080p V2

Kamera internetowa Creative Live! Cam Sync 1080p V2 jest już dostępna w sprzedaży. Jej zakupu można dokonać na stronie Creative.com, a cena została ustalona na poziomie 279 złotych.

Niewykluczone, że wkrótce kamera internetowa Creative Live! Cam Sync 1080p V2 będzie szerzej dostępna i znajdzie się w ofertach różnych sklepów – tak, jak ma to miejsce w przypadku modelu Creative Live! Cam Sync 1080p.

(źródło: Creative)