Już jutro zobaczymy nowy gameplay z Outriders

Polskie studio People Can Fly darzę ogromną sympatią, bo to właśnie dzięki nim światło dzienne ujrzały jedne z moich ulubionych polskich gier. Jak prezentuje się rozwój najnowszej gry twórców Gears of War: Judgment i Bulletstorma? Od tej pory co miesiąc będziemy mogli się tego przekonać na własne oczy – aż do samej premiery.

Brak takich wydarzeń jak E3 czy Gamescom powoduje, że twórcy gier biorą sprawy w swoje ręce, organizując własne małe internetowe pokazy. Nie inaczej jest w przypadku People Can Fly i Square Enix, którzy postanowili w ciekawy sposób promować swoją najnowszą grę Outriders.

Outriders to bardzo dobrze zapowiadająca się trzecioosobowa strzelanka science fiction z elementami gry RPG. Bardzo ważną częścią gry będzie fabuła, a także wykreowany przez People Can Fly wirtualny świat. Tytuł ten działa na silniku Unreal Engine 4 i przyznać trzeba twórcom, że Outriders świetnie prezentuje się na wszystkich dotychczasowych materiałach.

Począwszy od jutra, co miesiąc, organizowane będą przez twórców transmisje, na których to będziemy mogli obserwować rozwój Outriders, jak i dowiadywać się nowych informacji o samym świecie gry. Najbliższy odcinek pod tytułem „Built for the Core” zaprezentuje nam całkowicie nowy zapis rozgrywki, a także dostępne w grze areny, szczegółowe opisy postaci czy niepokazywane nigdy wcześniej moce.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun wydarzenia Outriders Broadcast – warto dodać, że filmik ten ma polskie napisy do włączenia w opcjach.

Pierwsza transmisja z gry Outriders odbędzie się już jutro godzinie 18:00 na oficjalnym profilu Square Enix na platformie Twitch.

Outriders nie ma jeszcze dokładnej premiery, ale ta planowana jest na końcówkę 2020 roku. Pewne natomiast jest to, że gra zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.

Czekacie na Outriders? Dajcie również znać w komentarzach, która z dotychczasowych gier People Can Fly jest waszą ulubioną.

źródło: informacja prasowa