Jakie zdjęcia robi realme 8 pro? Zapraszam Was na fotograficzny spacer po Warszawie

Na polskim rynku dopiero co zadebiutował realme 8 pro. Z moich pierwszych wrażeń wiecie już, że jest to ciekawy średniak, któremu warto przyjrzeć się bliżej. Dziś zabiorę Was w krótki, fotograficzny spacer po Warszawie, dzięki któremu będziecie mogli poznać rzeczywiste możliwości aparatów realme 8 pro w akcji.

Aparaty w realme 8 pro – na początek trochę teorii

Zanim weźmiemy w dłoń realme 8 pro i pójdziemy zwiedzać jedne z najbardziej charakterystycznych zakątków Warszawy, kilka słów na temat samego smartfona, który podczas tego fotograficznego spaceru będzie nam towarzyszył.

realme 8 pro to urządzenie, które w Polsce zostało wycenione na 1299 złotych w wersji 8/128 (w przedsprzedaży o 50 złotych taniej!) lub 1199 złotych – 6/128. Jest zatem średniakiem, który jednak swoimi podzespołami będzie chciał mocno zamieszać na rynku – choćby przez wzgląd na 20-krotny zoom czy obsługę 50-Watowego ładowania. O tym wszystkim jednak rozwinę się w recenzji. Dziś natomiast chciałam się skupić na aparatach.

Na zestaw aparatów w realme 8 pro składają się cztery jednostki: główna, Samsung HM2, to sensor 108 Mpix, o wielkości 1/1,52”, jasności f/1.88, który robi zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 12000 x 9000 pikseli. Musicie jednak wiedzieć, że domyślnie telefon pozwala fotografować w 12 Mpix (4000 x 3000 pikseli), a żeby robić zdjęcia w 108 Mpix, należy przełączyć się na odpowiedni tryb w aplikacji aparatu. Zdjęcie waży wtedy ok. 30-40 MB, podczas gdy standardowo – 3-4 MB.

Drugi obiektyw to jednostka ultraszerokokątna o rozdzielczości 8 Mpix f/2.25, który charakteryzuje się kątem widzenia 119°. Dodatkowo mamy jeszcze sensor makro 2 Mpix f/2.4, pozwalający na fotografowanie z odległości ok. 4 centymetrów oraz obiektyw pomocniczy, monochromatyczny, 2 Mpix f/2.4, którego zadaniem jest odpowiednie podbicie jakości zdjęć portretowych.

Tyle teorii, a jak sobie realme 8 pro radzi w praktyce?

W aplikacji aparatu mamy podziałkę podpowiadającą wartości zoomu, których warto używać – 0,6x (ultraszeroki kadr), 1x (standardowy), 3x i 5x; maksymalna wartość natomiast to 20-krotny zoom. Jakość poszczególnego zoomu możecie ocenić na załączonych przeze mnie przykładowych zdjęciach.

Przy 3-krotnym zoomie chwilę wypadałoby się zatrzymać, bo i samo realme skupia na nim uwagę. Mimo, że realme 8 pro nie został wyposażony w teleobiektyw, a 3-krotny zoom jest jedynie cyfrowy, producent chwali się, że – za sprawą nowego algorytmu poprawy wyrazistości – jakość zdjęć zrobionych w takim trybie ma być porównywalna do 3-krotnego zoomu optycznego. Faktycznie, trzeba oddać realme, że zdjęcia z 3-krotnym zoomem wyglądają zupełnie nieźle.

Trafił mi się spacer w zadziwiająco niespotykanych warunkach pogodowych. Gdy wychodziłam z domu – świeciło słońce na przemian z zachodzącymi niebo ciemnymi chmurami i opadami śniegu. Wiele jednak wskazywało na to, że jednak wyjdzie słońce. Jak bardzo byłam w błędzie, przekonacie się, jak dobrniecie do końca niniejszego wpisu.

Spacer zaczynamy od Ogrodu Saskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza. Sprawdzamy działanie AI, które – co widać gołym okiem – podbija kolory i jednocześnie wyciąga więcej informacji z cieni, jak dobry HDR.

bez AI

AI

Przy okazji weryfikujemy, co daje nam fotografowanie w pełnej rozdzielczości, tj. 108 Mpix. A daje nam to przede wszystkim większą swobodę w późniejszym kadrowaniu zdjęcia, choć trzeba od razu zauważyć, że obróbka finalnej fotografii jest zdecydowanie mniej agresywna niż w trybie automatycznym czy AI (spójrzcie choćby na chmury). Zrobiłam dwa cropy – jeden ze 108 Mpix, drugi – z 12 Mpix – tak, by kadr był maksymalnie do siebie zbliżony. Jakość tego pierwszego jest nieporównywalnie lepsza pod względem zarówno szczegółowości, jak i ostrości.

crop ze 108 Mpix

crop z 12 Mpix

Lecimy na Krakowskie Przedmieście, po którym bardzo lubię się kręcić z aparatem. Robimy trochę ujęć to tu, to tam. Niestety, kursujące autobusy i taksówki przeszkadzają w utrafieniu idealnego kadru, ale i tak trudno narzekać – jest OK.

0,6x

1x

3x

5x

20x

Kolumna Zygmunta III Wazy to punkt, przy którym nie sposób się nie zatrzymać. Świetnie prezentuje się zarówno na tle kamieniczek na Placu Zamkowym.

0,6x

1x

3x

5x

20x

A skoro już tu jesteśmy, warto spojrzeć w kierunku stadionu narodowego – można tu skutecznie przetestować możliwości zoomu.

0,6x

1x

3x

5x

20x

Przechodzimy przez przejście podziemne pod trasą W-Z, by po chwili przed naszymi oczami pokazała się Wisła w całej okazałości.

0,6x

1x

3x

5x

20x

Szkoda jedynie, że deszcz ze śniegiem skutecznie przepędza mnie z Bulwarów Wiślanych – to wcale nie miał być ostatni punkt tego spaceru.

1x

0,6x

Cóż, przedwcześnie zakończony spacer fotograficzny mimo wszystko przyniósł nam sporo zdjęć, które dają ogląd na to, jakie możliwości oferują aparaty zastosowane w realme 8 pro.

0,6x

1x

3x

5x

20x

A te możliwości są jeszcze większe, bo nie wspomniałam o portretach czy dedykowanym trybie fotografowania gwiazd (tryb gwiaździstego nieba) – na to przyjdzie niebawem czas w recenzji smartfona. Tymczasem załączam Wam jeszcze kilka zdjęć z nocnego wypadu do Wilanowa, będącego zwieńczeniem tego fotograficznego dnia:



tryb nocny



tryb nocny

Jeśli macie jakieś pytania odnośnie realme 8 pro – śmiało, komentarze są do Waszej dyspozycji.

Wpis powstał przy współpracy z realme