Pokaż mi swój smartfon, a powiem Ci, kim jesteś

Wiecznie zabiegany. Dla tego typu smartfonowej osobowości jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze telefonu jest pojemność jego baterii. Jeśli urządzenie nie jest w stanie wytrzymać całodziennej bieganiny i korzystania z aplikacji do pracy, rozrywki czy komunikacji, wiecznie zabiegany skreśla je na starcie. Taka osoba często prowadzi aktywny styl życia i potrafi być odrobinę roztrzepana. Jej skrzynka mailowa i ekran główny w smartfonie to totalny chaos: setki nieodczytanych maili i dziesiątki nieodebranych połączeń oraz wiadomości. To dlatego ewentualne zagubienie ładowarki nie powinno jej stresować – dlaczego miałaby się o to martwić, skoro jej telefon działa dłużej niż inne? Telefon dla takiego człowieka powinien mieć akumulator z przynajmniej 5000 mAh, jak na przykład w motoroli moto g54 5G.