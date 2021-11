Wiemy, jak będzie wyglądał Royole FlexPai 3. Od Galaxy Z Fold 3 odróżnia go wysuwany moduł aparatu

Royole był pierwszym producentem, który wprowadził do sprzedaży smartfon ze składanym ekranem. Producent rok w rok wprowadza coraz to kolejne urządzenia na rynek. Jaki będzie nadchodzący Royole FlexPai 3?

Są pierwsze zdjęcia Royole FlexPai 3 – nowy design i wysuwany aparat

Jak wiadomo, mimo że Royole FlexPai był pierwszym ogólnodostępnym składanym urządzeniem na rynku, nie można było go nazwać do końca w pełni gotowym smartfonem – był bardziej pewnym eksperymentem, prezentującym możliwości ekranu, który można złożyć na dwie części.

Telefon zdecydowanie nie należał do tych najładniejszych. Co więcej, miał też pewną wadę – mianowicie jego niezbyt trwały, bo plastikowy ekran, został zamontowany z zewnętrznej strony, przez co był bezpośrednio narażony na wszelkiego typu uszkodzenia, m.in. klucze w kieszeni.

Royole FlexPai 2 (źródło: Royole)

Producent zastosował tego typu konstrukcję w jego bezpośrednim następcy, czyli w zeszłorocznym Modelu FlexPai 2 – mimo zdecydowanie niższej ceny niż konkurencja w postaci Samsunga czy Huawei, urządzenie było zauważalnie mniej zaawansowane pod względem specyfikacji. Zapowiada się na to, że producent kolejny rok zastosuje ekran składany do zewnątrz.

Znany w świecie mobilnym użytkownik Twittera pod pseudonimem evleaks opublikował pierwsze rendery nadchodzącego składanego smartfona Royole FlexPai 3. Jak widać, producent całkowicie przeprojektował design urządzenia.

Mimo widocznych zmian zauważalny jest fakt, że „składak” jest pozbawiony jakiegokolwiek zewnętrznego dodatkowego ekranu, który bądź co bądź, ale jest bardzo przydatn – użytkownik, w zależności od potrzeb, może korzystać z mniejszego lub większego wyświetlacza. Wewnętrzny ekran ma mieć rzekomo przekątną 7,2 cala.

Ponadto, smartfon zamiast wcięcia w ekranie otrzyma nieco już zapomniany wysuwany moduł aparatu, znajdujący się na prawej części konstrukcji, na tylnej wyspie jest widoczna wyspa z dwoma obiektywami. Najbardziej zastanawiające jest wycięcie po przeciwnej stronie wyspy, która najprawdopodobniej ma na celu chronić szkło z wyspy przed ewentualnymi zarysowaniami – sugeruje to, że Royole FlexPai 3 będzie składał się tak, jak poprzednicy.

Obecnie wiemy, że konstrukcja ma mierzyć 147,1 × 138,8 × 7 mm, a na prawym boku urządzenia powinien znaleźć się czytnik linii papilarny, zaszyty w przycisk power. Smartfon najpewniej pozostanie w sprzedaży jedynie na chińskim rynku.