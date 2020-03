Teraz już wszyscy mogą publikować zdjęcia 3D na Facebooku

Dotychczas dodawanie zdjęć 3D na Facebooka było dostępne jedynie dla użytkowników mających w smartfonie więcej obiektywów aparatu niż jeden. Właśnie się to zmieniło.

Opcja dodawania zdjęć 3D pojawiła się na Facebooku w październiku 2018 roku i, sądząc przynajmniej po moich znajomych, nie zdobyła jakiejś szalonej popularności. Z moich obserwacji wynika też, że najczęściej korzystają z niej posiadacze iPhone’ów, przez co można by pomyśleć, że jest to opcja dostępna na wyłączność dla smartfonów Apple. Tymczasem tak nie jest.

Facebook postanowił wreszcie rozszerzyć dostępność swojej funkcji o smartfony z jednym obiektywem aparatu. Aż chciałoby się powiedzieć: rychło w czas. Jest początek 2020 roku – już nawet najtańsze smartfony mają dwa, a często i trzy obiektywy, z czego jeden służy do zbierania danych o głębi. Dość powiedzieć, że nie mam po ręką żadnego smartfona, który miałby tylko jeden obiektyw.

Facebook wykorzystuje mechanizm uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do kreowania efektu trójwymiaru na zdjęciach 2D zrobionych przy pomocy smartfona z jednym obiektywem, który nie ma dedykowanego obiektywu do zbierania danych o głębi.

Poniżej możecie zobaczyć jak złożony jest proces przetwarzania zdjęcia 2D na 3D:

Jak dodać zdjęcie 3D na Facebooka?

wchodzimy na Facebooka, klikamy w pole „Co słychać?”,

na liście wyszukujemy pole „Zdjęcie 3D” i klikamy w nie,

wybieramy zdjęcie, które chcemy przekształcić w zdjęcie 3D,

po chwili zdjęcie jest już w trójwymiarze.

Jeśli macie pod ręką smartfon lub tablet z jednym obiektywem – dajcie znać, jak tam efekty.

źródło: Facebook via theverge