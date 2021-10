Nowe słuchawki Jabra Evolve2 75 podobno mają usprawnić „pracę hybrydową”

Duński producent, znany ze świetnych słuchawek, zaprezentował nowy model Jabra Evolve2 75. Według założeń, ma on sprawdzić nie tylko podczas pracy w domu.

Praca hybrydowa z nowymi słuchawkami

Co kryje się pod tym marketingowym hasłem? Firma wyjaśnia, że słuchawki Jabra Evolve2 75 mają być świetnym wyborem, zarówno gdy pracujemy w biurze, jak i w domu. Co więcej, mają dobrze wypaść w obu tych miejscach, gdy przykładowo musimy pracować właśnie w formie „hybrydowej”.

Śmiem twierdzić, że powyższe słowa niewiele mówią o nowych słuchawkach. Tak naprawdę ich prawdziwe możliwości pozwoli poznać opis dostępnych rozwiązań i tutaj faktycznie można stwierdzić, że mamy do czynienia z naprawdę interesującym produktem, mogącym spełnić wymagania wielu pracowników. Przejdźmy więc to konkretów.

Lepszy dźwięk, dobry zasięg i ANC

Jabra Evolve2 75 to pierwszy zestaw słuchawkowych, wydany w ramach serii Evolve, który zapewnia w pełni regulowaną aktywną redukcję hałasu (ANC). Mamy do czynienia z technologią określaną przez producenta jako Jabra Advanced Active Noise Cancellation. Zaletą powinien okazać się m.in. przycisk HearThrough (funkcja podsłuchiwania), który umożliwia wsłuchiwanie się w dźwięki otoczenia w razie potrzeby, bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Kolejnym ważny atutem, o którym wspomina firma, jest wysięgnik mikrofonu z funkcją wyciszania i automatycznego odbieranie połączeń. Został on skrócony o 33% w porównaniu z poprzednim modelem Evolve 75. Warto dodać, że ma on zapewniać odczuwalnie wyższa jakość dźwięku.

W celu jak najlepszego wychwytywania głosu użytkownika, słuchawki Jabra Evolve2 75 wyposażone są w 8 mikrofonów, które współpracują ze specjalnie przygotowanym algorytmem, precyzyjne rozróżniającym głos wypowiadającej się osoby od hałasu otoczenia.

Podczas pracy w domu lub w biurze, gdy musimy odejść od komputera, Jabra Evolve2 75 zapewnią zasięg do 30 metrów. Oczywiście należy mieć na uwadze, że przez różne „przeszkody” wartość podawana przez producenta może nie pokrywać się z faktycznym zasięgiem.

Jabra Evolve2 75 to także do 36 godzin odtwarzania muzyki i do 24 godzin czasu rozmów (bez ANC i wskaźnika zajętości), specjalny przycisk Microsoft Teams (w wariancie do MS Teams) czy możliwość personalizacja przy użyciu aplikacji Jabra Sound+ i Jabra Direct. Słuchawki zostały wycenione na nieznacznie ponad 1800 zł i w sprzedaży będą dostępne od 15 października.