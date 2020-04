Szukasz iPhone’a do 2000 zł? Sprawdź tą ofertę!

Zakup smartfona to zawsze spory wydatek, zwłaszcza, gdy ma to być urządzenie wyprodukowane przez Apple. Rozsądny budżet na iPhone’a to przynajmniej 2000 złotych. Akurat trafiła się okazja, by napisać o promocji.

Jakiś czas temu, na łamach Tabletowo.pl, opublikowałem artykuł, w którym opowiadałem o nieudanej przesiadce z iPhone’a 6S na Huawei P40 Lite. Jako że misja zakończyła się niepowodzeniem, stanąłem przed kolejnym, być może jeszcze trudniejszym zadaniem wybrania następcy dla leciwego już modelu.

Kryteria były krótkie: iPhone bez plusa, który posłuży jeszcze kilka lat, ale nie będzie kosztował fortuny. Ze względu na bezproblemową obsługę gwarancyjną, musiał to być smartfon zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy Apple.

Jako że smartfony z iOS są, co do zasady, droższe od tych z Androidem, było wiadome, że zakup będzie kosztował znacznie więcej niż 999 złotych, jakie przyszłoby zapłacić za P40 Lite. Do wyboru były więc następujące modele: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7 i iPhone 8.

Pierwsze dwa odrzuciłem już na starcie – to już zbyt stare konstrukcje, których zakup z myślą o używaniu przez kolejnych kilka lat raczej nie jest dobrym pomysłem. iPhone 7, kosztujący około 1500 złotych, wydawał się więc wyborem optymalnym. Z ciekawości sprawdziłem jeszcze oferty na iPhone’a 8, by bardzo szybko zmienić decyzję. Różnica między 7 i 8 wynosiła zaledwie 500 złotych. W tej cenie otrzymujemy, między innymi, lepszy aparat, możliwość ładowania bezprzewodowego, dwa razy więcej pamięci na dane (64 zamiast 32 GB) i szybszy procesor. Do takich ulepszeń z pewnością warto dopłacić różnicę.

iPhone 8 za 1999 złotych w Media Expert

iPhone 8, na stronie Apple, kosztuje obecnie 2349 złotych, tyle samo, co w wielu sklepach na rynku. Porównywarka cenowa podpowiada również oferty za 2149 złotych, jednak cena, za jaką można go kupić w Media Expert, to 1999 złotych. Na chwilę obecną, jak na urządzenie z pewnego źródła, to bardzo dobra oferta.

Dodatkowo, kupując iPhone’a 8 w Media Expert, można skorzystać z odroczonej o pół roku płatności 50% ceny urządzenia bez dodatkowych kosztów.

Prezentacja wybranego przeze mnie smartfona miała miejsce końcówką 2017 roku, jednak do dnia dzisiejszego ten sprzęt nie zestarzał się aż tak bardzo. Mniej wymagającej osobie z pewnością posłuży jeszcze kilka dobrych lat. W dodatku to obecnie najtańszy (mimo, że to Apple) kompaktowy smartfon, na jaki warto zwrócić uwagę. Tym bardziej polecam.

Źródło: Media Expert

