iPhone 9 może zostać zaprezentowany 15 kwietnia – dzień po OnePlusie 8 Pro

Nawet trudno zliczyć osoby, które wyczekują premiery iPhone’a SE 2. Najprawdopodobniej przybierze on nazwę iPhone 9, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że będzie to odpowiedź na potrzeby klientów: niewielki, mocny smartfon od Apple za rozsądne pieniądze. I zobaczymy go w kwietniu.

Przynajmniej takiego zdania jest analityk Jon Prosser, twórca strony Front Page Tech. Dotarł on do informacji przekazywanych na wewnętrznym spotkaniu Apple, zgodnie z którymi firma przygotowuje się do zaprezentowania iPhone’a 9 w dniu 15 kwietnia. Oprócz tego podano tam także datę rozpoczęcia sprzedaży, która miałaby przypadać na 22 kwietnia.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020