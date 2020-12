iPhone 12 gubi zasięg. Apple ma kolejny problem

Jeszcze nie ostygły informacje o problemach z wyświetlaczami stosowanymi w najnowszych smartfonach, a już pojawił się kolejny problem – iPhone 12 gubi zasięg w losowych momentach podczas podróży, choć nie tylko. Sytuacja dotyczy co prawda na chwilę obecną głównie użytkowników amerykańskich sieci Verizon i AT&T, lecz na forum zaczynają pojawiać się zgłoszenia także z Europy.

Jak donoszą użytkownicy forum Apple oraz Reddit, ich smartfon z serii iPhone 12 gubi zasięg LTE oraz 5G, po czym pokazuje informację o nie aktywowaniu iPhone’a. Sytuacja ma dotyczyć głównie użytkowników przemieszczających się, czy też podróżujących w danej chwili samochodem i zdaje się mieć przyczynę w niewłaściwym przełączaniu się telefonu między stacjami bazowymi operatorów.

Jak się okazuje, problem nie dotyczy wszystkich, choć najbardziej pokrzywdzeni zgłaszali, iż potrafi on wystąpić nawet i 15 razy w ciągu dnia. Jak donoszą użytkownicy forum – próba rozwiązania problemu na własną rękę poprzez wymianę karty sim, zmianę ustawień na automatyczne przełączanie pomiędzy 5G a LTE, czy nawet przywrócenie iPhone’a 12 do ustawień fabrycznych, nie przynoszą w tym temacie żadnych efektów.

Na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem wydaje się być uruchomienie i wyłączenie trybu samolotowego lub restart urządzenia.

Czytając dalsze wpisy na oficjalnym forum Apple, można trafić na użytkownika JCM78, który uważa, że problem leży po stronie producenta:



Ten problem nie ma nic wspólnego z Verizon, AT&T, 5G, czy też do jakich anten jesteście podłączeni… To problem po stronie Apple. Nie wiem, czy związany z oprogramowaniem, czy samym urządzeniem, ale zdecydowanie problem po stronie Apple.

W dalszej części wpisu robi się tylko ciekawiej – użytkownik powołuje się bowiem na swoje doświadczenia z Europy:

Wiem to, ponieważ mam ten sam problem na moim (iPhone) 12 Pro a jestem w Europie, dual SIM, więc bez 5G. Podróżowałem do Dubaju i Kenii z nim. Miałem tam ten sam problem. Przez kwarantannę związaną z COVID-19 byłem zmuszony do pozostania w domu przez kilka dni, więc mogę założyć, iż byłem zalogowany do tej samej anteny operatorskiej cały czas, a jednak problem nadal występował.



Wyłączyłem telefon, sprawdzałem tryb samolotowy, czyściłem kartę SIM, itp… nic nie pomogło.

Telefon przełącza się w brak zasięgu po losowym okresie czasu – przeważnie po około godzinie.