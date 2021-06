Wstyd dla Apple jakby już mniejszy. iPadOS 15 umożliwi wyświetlanie aplikacji w orientacji poziomej

Jesteśmy już po premierze iPadOS 15, czyli systemu Apple na tablety. Choć na konferencji WWDC 2021 powiedziano na jego temat sporo, to najwyraźniej nie wszystko. Okazuje się na przykład, że na iPadach w końcu będzie się dało korzystać z aplikacji w widoku horyzontalnym.

Apple ma nie po drodze z elastycznością

Systemy tworzone przez Apple zawsze charakteryzowały się mocnymi ograniczeniami, mającymi na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednak niektóre decyzje Cupertino były – i wciąż są – kompletnie nielogiczne. Nie da się na przykład wytłumaczyć tego, dlaczego iPady potrafią wyświetlać niektóre aplikacje ze sklepu App Store w formie kompletnie niedostosowanej do dużych wyświetlaczy. Programy nie posiadające osobnych wersji na tablety, wyglądają jakby ktoś wyciągnął je z iPhone’a, rozwałkował do rozmiarów iPada i w takiej postaci wrzucił na większy ekran.

Mało tego, przez całe lata, aplikacji pisanych na iPhone’y nie można było używać na iPadzie w widoku horyzontalnym. W niektórych wypadkach było to zaprzeczeniem wygody, jaką miał przecież oferować duży ekran. Na szczęście ktoś w Apple stwierdził, że cierpieniom wielu użytkowników tabletów można ulżyć i w końcu, w systemie iPadOS 15 pojawiła się opcja wyświetlania aplikacji także w orientacji poziomej.

Rzecz jasna, nie rozwiązuje to problemów z niedostosowanym do takiego widoku interfejsem. Na przykład Instagram nadal nie ma wersji przeznaczonej na iPady, co skutkuje tym, że przeglądany poziomo, będzie straszył czarnymi pasami zmarnowanego miejsca po bokach strumienia aktualności. Widać, że Apple ma kilka rzeczy do poprawy, jeśli chodzi o współpracę z deweloperami.

iPadOS 15 – trochę jak Android

Nowy iPadOS 15 wprowadza kilka elementów, których obecności w systemie Apple nawet byśmy nie podejrzewali. Na przykład widżety, obecne już w iPadOS wcześniej, teraz można umieszczać w dowolnym miejscu na ekranie głównym. Mało tego: nic nie powstrzyma użytkownika przed tym, żeby uczynił z ekranu głównego miejsce tylko dla widżetów, i by do aplikacji mieć dostęp z poziomu Biblioteki Aplikacji.

iPadOS 15 jest obecnie w fazie testów beta. Z pewnością przez następne miesiące będziemy poznawać jeszcze więcej smaczków, niezaprezentowanych przez Apple podczas konferencji. I tak aż do pełnego wydania systemu jesienią.