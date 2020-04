iOS 13.5 – iPhone z Face ID rozpozna, że nosisz maskę

Apple udostępniło kolejną testową wersję iOS 13.5. Wśród nowości warto wymienić usprawnienia w Face ID, które pozwalają szybciej odblokować urządzenie, gdy nosimy maskę.

Face ID i problem z maskami

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, wychodząc z domu, często zakładamy maski. Zasłaniają one sporą część twarzy, co negatywnie odbija się na działaniu biometrycznych zabezpieczeń w nowszych iPhone’ach. Modele wyposażone w Face ID nie potrafią rozpoznać twarzy użytkownika.

Pozostają dwie opcje – ściągnięcie maski, co nie zawsze jest możliwe oraz ręczne wprowadzenie kodu odblokowania. Niestety, druga możliwość potrafi być momentami dość irytująca, szczególnie jeśli musimy często z niej korzystać. Nie, nie chodzi nawet o same wpisane sześciu cyfr. iPhone początkowo stara się rozpoznać twarz i jeśli mu się to nie uda, to po chwili zwłoki wyświetlany jest ekran do wprowadzania kodu. To właśnie ta chwila zwłoki jest denerwująca, bowiem dodatkowo wydłuża cały proces odblokowania urządzenia.

iPhone’a będzie można szybciej odblokować

Udostępniony dziś iOS 13.5 beta 3 wprowadza ułatwienie dla osób noszących maski. Nie, Face ID nie przepuści dalej, gdy spora część twarzy będzie zasłonięta. Apple nie zamierza obniżać jakości stosowanych zabezpieczeń. Firma z Cupertino wpadła na inny pomysł.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

iPhone, gdy Face ID rozpozna, że użytkownik ma założoną maskę, od razu wyświetla ekran do wprowadzania kodu. Wystarczy tylko wykonać gest pociągnięcia od dołu ekranu do góry. Oczywiście nie jest to duża zmiana, ale brak zwłoki jak najbardziej wpływa na komfort korzystania z iOS.

Szybsze pojawienie się ekranu do wpisania kodu usprawnia nie tylko odblokowanie iPhone’a, ale również dokonywanie płatności za pomocą Apple Pay.

API do śledzenia i ostrzegania użytkownika

Kolejną ważną zmianą w iOS 13.5 beta 3 jest pierwsza wersja API, które pozwala aplikacjom ostrzegać użytkownika przed kontaktami z osobami z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa lub w odnajdywaniu ludzi, z którymi mieli oni kontakt. W tym celu iPhone korzysta z Bluetooth i komunikuje się z innymi, pobliskimi urządzeniami.

źródło: CNBC, 9to5Mac