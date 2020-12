Sezon na świąteczne prezenty otwarty – są darmowe GB do wzięcia w kilku sieciach

Mimo że święta Bożego Narodzenia dopiero za ponad 20 dni, to już w niedzielę wypadają Mikołajki, które są okazją do obdarowywania się prezentami. Kilka sieci przygotowało internet za darmo dla swoich klientów, a w większości przypadków jest to pokaźna paczka danych.

Internet jest na wagę złota, szczególnie teraz, gdy zdecydowanie więcej rzeczy wykonujemy zdalnie. Częściej też sięgamy po smartfony i tablety, aby jakoś zabić nudę, siedząc w domu. Dodatkowe gigabajty transferu zapewne więc przydadzą się wielu osobom. A w kilku sieciach można mieć dodatkowy internet za darmo.

Internet za darmo – Orange

W ostatnim czasie promocji na internet za darmo się namnożyło. Użytkownicy ofert Orange na kartę mogą za darmo włączyć pakiet, w skład którego wchodzą rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz pakiet 5 GB. Będzie on ważny przez 5 dni.

Oferta jest dostępna dla użytkowników, którzy obecnie nie korzystają z ofert bez limitu. Aby włączyć bezpłatny pakiet, należy wysłać SMS o treści MIKOLAJKI na numer 364 (nie jest pobierana opłata za wiadomość). Klienci mogą to zrobić najpóźniej do 6 grudnia 2020 roku.

Regulamin promocji „Mikołajki” (PDF)

Internet za darmo – nju mobile

Internet za darmo mogą odebrać również klienci, którzy do 26 grudnia 2020 roku kupią ofertę na abonament w nju mobile lub internet mobilny – w prezencie otrzymają od operatora pakiet 50 GB, ważny przez 30 dni. Jeśli natomiast wybiorą ofertę w parze, wtedy każda z osób dostanie paczkę 50 GB internetu, czyli w sumie 100 GB.

Aby otrzymać bonus, po aktywacji usługi należy wysłać SMS o treści PREZENT na bezpłatny numer 80855. Internet za darmo od nju mobile można wykorzystać wyłącznie w kraju.

Internet za darmo – Heyah

Idziemy dalej, bo darmową paczkę internetu mogą otrzymać również użytkownicy oferty Heyah na kartę. Można ją dostać w bardzo prosty sposób – wystarczy doładować konto dowolną kwotą (ale nie niższą niż 5 złotych) przez aplikację Moja Heyah i tyle!

źródło: T-Mobile

Co bardzo istotne, promocja łączy się akcją „Gigabajty od Heyah”, w ramach której klienci dostają dodatkowy internet po doładowaniu konta. Okres ważności bonusowego pakietu 20 GB będzie zależeć od kwoty doładowania, zgodnie z załączoną poniżej tabelą.

źródło: T-Mobile

Internet za darmo – Virgin Mobile

Darmowy pakiet internetu mogą również otrzymać klienci, którzy dołączą do grona użytkowników Virgin Mobile na kartę – operator da im w prezencie paczkę aż 100 GB, ważną do 31 marca 2021 roku (lub do wcześniejszego wyczerpania transferu).

Aby skorzystać z promocji i odebrać pakiet, należy najpierw kupić starter i aktywować numer, a następnie skorzystać z krótkiego kodu *222*100# lub zrobić to na swoim koncie abonenta w aplikacji bądź na stronie internetowej Virgin Mobile.