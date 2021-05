Internet Explorer w przyszłym roku przejdzie na zasłużoną emeryturę

Każdy użytkownik Windowsa przynajmniej raz w życiu skorzystał z preinstalowanej w systemie przeglądarki Internet Explorer, niewykluczone, że w celu pobrania innej. Niestety przyszli użytkownicy mogą już nie doświadczyć tej przyjemności – Microsoft ogłosił, że czas słynnego Explorera dobiega końca.

Internet Explorer zniknie z Windows 10

Internet Explorer od początku nie cieszył się zbyt wielkim zainteresowaniem, a po dodaniu Microsoft Edge został niemal zapomniany przez użytkowników Windowsa. Mimo to gigant z Redmond nie zdecydował się na usunięcie legendarnej przeglądarki ze swojego systemu, aż do teraz. Po ponad 25 latach Microsoft podjął decyzję o zakończeniu wsparcia dla Internet Explorer.

Takie rozwiązanie zdawało się nadchodzić już od dłuższego czasu. Microsoft najpierw zakończył obsługę popularnej aplikacji Microsoft Teams w przeglądarce Explorer, a następnie zapowiedział odcięcie jej od usług online – m.in. Office 365, OneDrive czy Outlook. Drugi krok zostanie zrealizowany już 17 sierpnia.

Ogłaszamy, że przyszłość przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows 10 jest w Microsoft Edge. Dla niektórych wersji systemu Windows 10 aplikacja Internet Explorer 11 zostanie wycofana i przestanie być objęta wsparciem technicznym od 15 czerwca 2022 roku. Sean Lyndersay, menedżer Microsoft Edge

Kanał obsługi długoterminowej systemu Windows 10 w przyszłym roku nadal będzie obejmował przeglądarkę Internet Explorer, ale wszystkie wersje konsumenckie przestaną go obsługiwać. Nie wiadomo więc od kiedy Microsoft przestanie domyślnie dołączać poczciwego Explorera do wszystkich wersji systemu Windows 10.

Co dalej?

Logicznym rozwiązaniem jest zastąpienie przeglądarki nowszym i lepszym oprogramowaniem, a mianowicie Microsoft Edge. Dostępny będzie jednak tryb IE. Może on okazać się niezbędny dla niektórych firm, które wciąż korzystają ze starych witryn internetowych i formantów ActiveX. Microsoft obiecuje, że tryb IE będzie wspierany co najmniej do 2029 roku.

Można powiedzieć, że wraz z wycofaniem IE zakończy się pewna epoka. Oczywiście można się było tego spodziewać, bowiem od 2015 roku, kiedy pojawił się Microsoft Edge, firma próbowała powstrzymywać użytkowników przed korzystaniem ze swojej poprzedniej przeglądarki. Co więcej, zaczęto ją określać jako „rozwiązanie kompatybilności”, a nie główną przeglądarką. Podjęte działania miały zachęcić użytkowników do przesiadki na nowszą aplikację.