Instagram zalicza wpadkę. Serwis „zapomniał” usunąć zdjęcia przez ponad rok

Owszem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby usunąć zdjęcia czy wiadomości na Instagramie. Nie będziemy już ich widzieć, ale niekoniecznie znikną one z serwerów firmy.

Kolejna wpadka imperium Marka Zuckerberga

Z jednej strony Facebook często wprowadza nowe funkcje, które mają w założeniach poprawić bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Dotyczy to wszystkich usług firmy – Facebook, Instagram czy WhatsApp. Z drugiej jednak strony, stanowczo zbyt często słyszymy o wypadkach czy polityce prywatności o wątpliwej jakości. Nie inaczej jest w przypadku nowej sprawy, dotyczącej przechowywania danych na serwerach.

Jak informuje serwis The Verge, badacz bezpieczeństwa Saugat Pokharel postanowił zażądać kopii bezpieczeństwa danych udostępnionych na Instagramie. Co ciekawe, w paczce danych otrzymał on więcej informacji niż oczekiwał. Zawierała ona bowiem zdjęcia i prywatne wiadomości, które usunął ponad rok temu.

Zdjęcie zniknie z profilu, niekonieczne z serwerów (fot. Tabletowo.pl)

Oznacza to, że mimo iż Saugat Pokharel skasował wybrane materiały, to nie zostały one całkowicie usunięte. Instagram nadal przechowywał pliki na swoich serwerach. Niewykluczone, że jakby badacz nie zażądanie kopii zapasowej, to nigdy nie dowiedziałby się o tym fakcie.

Instagram tłumaczy się z błędu

Przedstawiciele serwisu społecznościowego twierdzą, że zbyt długie przechowywanie plików na serwerach było spowodowane błędem w ich systemie. Nie było to celowe działanie i Instagram nie trzyma danych użytkowników, mimo wyraźnej prośby o ich usunięcie.

Owszem, w wielu usługach online występują pewne opóźnienia związane z całkowitym usunięciem danych, ale okres ponad roku to stanowczo zbyt długo. Tym bardziej sam Instagram zaznacza, że całkowite wymazanie danych zajmuje około 90 dni.

Nie wiadomo, jak powszechny był błąd zauważony przez badacza. Możliwe, że dotknął on wielu użytkowników. Podobno został on już naprawiony, a Pokharel otrzymał nagrodę w wysokości 6 tys. dolarów.

Jak sprawdzić, czy Instagram nadal trzyma usunięte dane?

Można spróbować metody, którą zastosował badacz bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że niekoniecznie musi być ona skuteczna. W końcu, nie mamy pewności, czy kopia będzie zawierała wszystko, co tak naprawdę znajduje się na serwerach.

W celu pobrania kopii, należy:

Przejść do ustawień Instagrama Wybrać opcję „Bezpieczeństwo” Następnie w sekcji „Dane i historia”, kliknąć na „Pobierz dane” W nowym oknie wybieramy „Poproś o link do pobrania”

(fot. Tabletowo.pl)

Link zostanie wysłany na wcześniej wskazany adres e-mail. Firma zaznacza, że zgromadzenie wszystkich danych może zająć do 48 godzin.