Instagram bierze się za influencerów promujących e-papierosy

Twórcy Instagrama postanowili w końcu na poważnie wziąć się za treści sponsorowane, które naruszają regulamin. Wdrażane zmiany wpłyną na wybranych influencerów.

Tytoń, e-fajka i broń? Instagram nie chce takich materiałów

Wpływowi użytkownicy Instagrama, którzy trafiają do odpowiedniej grupy odbiorców i posiadają dużą liczbą obserwujących, mogą korzystać ze specjalnych narzędzi, aby zacząć zarabiać na platformie Facebooka. Umożliwiają one tworzenie opłacanych przez firmy partnerskie postów, których zadaniem jest promowanie konkretnych produktów.

Sponsorowane posty influencerów do tej pory były traktowane znacznie mniej rygorystycznie niż zwykłe reklamy w serwisie społecznościowym. Pozwalało to na reklamowanie produktów, takich jak tytoń, e-papierosy czy broń. W ciągu najbliższych tygodni się to zmieni i w wybranych obszarach wpływowi użytkownicy nie będą mogli liczyć na dodatkowe przywileje.

Warto zaznaczyć, że zakaz reklamowania wprowadzony zostanie zarówno na Instagramie, jak i Facebooku. Niewykluczone, że nowe ograniczenia są odpowiedzią na liczne kontrowersje wokół polityki firmy. Wśród często pojawiających się zarzutów wymienia się właśnie promowanie niezdrowych zachowań wśród młodych użytkowników, którzy często stanowią znaczną część obserwujących popularne konta.

Brytyjski rząd już wcześniej zakazał promowania postów, przedstawiających osoby poniżej 25. roku życia, które używają e-papierosów. Możliwe, że nowe regulacje pozwolą Instagramowi uniknąć kolejnych spraw wytyczonych przez organy regulacyjne.

Instagram zacznie też nakładać specjalne ograniczenia na posty przedstawiające alkohol i suplementy diety. Osoby reklamujące takie treści otrzymają narzędzia, aby przed publikacją ograniczyć dostępność zdjęcia czy filmu – materiał ma trafiać wyłącznie do określonej grupy wiekowej, pomijając zbyt młodych użytkowników.

Nie tylko ograniczenia

Firma, oprócz ogłoszenia nowych zasad, poinformowała o udostępnieniu narzędzia Brand Collabs Manager. W założeniach ma ono pomóc influencerom w kontaktach z markami. Nie będą oni musieli już wykonywać zrzutów ekranu czy dawać dostępu do konta, aby udostępnić wybrane dane dotyczące popularności konta czy zaangażowania obserwujących w sponsorowane posty.

Dodatkowo, Brand Collabs Manager pozwoli na wyszukiwanie podobnych marek, które mogą być zainteresowane współpracą. Możliwe będzie więc pozyskiwanie nowych ofert, a także zarządzanie już posiadanymi partnerstwami.

źródło: The Verge, Engadget, Instagram