Immortals Fenyx Rising po premierze będzie jeszcze ciekawsze! Gra otrzyma przepustkę sezonową i dodatki

A już wydaje się ciekawe, w końcu to gra od Ubisoftu i niepodpisana pod żadną z ich czołowych marek, choćby Assassin’s Creed. Immortals Fenyx Rising to coś zupełnie nowego, w formacie, w którym ci twórcy odnajdują się ostatnio najlepiej – jest to przygodowa gra akcji z otwartym światem. Na dodatek w przyszłości czekać ma na nas jeszcze więcej atrakcji, z czego jedna wydaje się szczególnie nietuzinkowa.

Tacy giganci jak Ubisoft, rzadko kiedy próbują czegoś nowego, bo sprzedaż i marketing w takich przypadkach są niezwykle istotne. Dlatego informacja o nowej grze pod tytułem Immortals Fenyx Rising od początku wzbudza moje zainteresowanie, nawet mimo tego, że gra wydaje się być zbiorem sprawdzonych pomysłów w oparciu o zdobyte wcześniej doświadczenie.

Gra przypomina poniekąd ostatnią, głośną Zeldę i właśnie Assassin’s Creed – o ten drugi przykład nie było trudno, w końcu to twórcy Assassin’s Creed Odyssey, w którym przenieśliśmy się do starożytnej Grecji. W Immortals Fenyx Rising nie będzie inaczej i poznamy jeszcze więcej mitologicznych stworzeń oraz greckich bogów.

Niczym w Titan Quest, zwiedzimy chińskie krainy

Immortals Fenyx Rising może liczyć na wsparcie po premierze. Gra w ramach przepustki sezonowej, za którą oczywiście przyjdzie nam zapłacić, otrzyma trzy pełnoprawne dodatki, które zabiorą nas w nowe miejsca i zaoferują jeszcze więcej zawartości.

Nowy Bóg – taką nazwę nosić będzie pierwsze rozszerzenie, którego akcja będzie mieć miejsce na Olimpie. Tam stawimy czoła próbom przygotowanym przez tamtejszych bogów.

Natomiast nieco bardziej interesujący moim zdaniem dodatek Mity Wschodniego Królestwa zabierze nas do chińskich krain, co przypomina mi trzeci akt gry Titan Quest. Na pewno będzie to inne doświadczenie, którego możemy potrzebować po dłuższej grze w podstawkę.

A następnie Immortals Fenyx Rising zmieni się w coś nie do poznania

Za sprawą trzeciego i ostatniego zaplanowanego rozszerzenia, które nosi nazwę Zagubieni Bogowie, gra zupełnie zmieni swoją perspektywę i rozgrywkę. Od tej pory gracz będzie obserwować grę z rzutu izometrycznego, co na pierwszy rzut, ale już oka, przypomina ostatnie Darksiders Genesis.

Poza tym w przepustce sezonowej nie zabraknie dodatkowych zadań i regularnych wyzwań.

Premiera w przyszłym miesiącu

Na wszystko wyżej wymienione trzeba będzie poczekać, bo wcześniej Immortals Fenyx Rising musi zadebiutować – premierę gry zaplanowano na 3 grudnia 2020 roku. Trafi ona na wszystkie aktualne platformy: PlayStation 5 i PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One oraz Nintendo Switch i komputery osobiste.

