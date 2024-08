650 milionów godzin. Tyle oglądaliście Igrzyska Olimpijskie na YouTube

Ile czasu spędziliście na oglądaniu Igrzysk Olimpijskich na YouTube? Zawody w Paryżu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza platforma streamingowa. Jak to wygląda w liczbach i co cieszyło się największym zainteresowaniem wśród widzów?

Igrzyska Olimpijskie na YouTube

YouTube działa już od przeszło 19 lat i w tym czasie przeszedł olbrzymią zmianę. Zaczynał jako mały serwis do udostępniania filmików, a obecnie jest to największa tego rodzaju platforma na świecie, z której korzystają miliardy użytkowników. To już nie tylko „głupie filmy” są na niej publikowane, ale również shorty, pełnometrażowe filmy, produkcje dokumentalne czy też transmisje na żywo z gier lub wydarzeń sportowych.

Właśnie ostatniej z tych rzeczy się dziś przyjrzymy, ponieważ tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu również były dostępne na tej platformie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski współpracował z Google w zakresie udostępniania treści na tej platformie, a teraz przyszedł czas na podsumowanie wyników na blogu YouTube (chociaż wiem, że ze względu na fatalne wyniki polskich sportowców, raczej wolelibyście szybko zapomnieć o tej „imprezie”).

Igrzyska Olimpijskie na YouTube w liczbach

Jak więc Igrzyska Olimpijskie na YouTube wyglądały w liczbach? Widzowie obejrzeli ponad 40 miliardów minut treści związanych z IO w Paryżu. To przeszło pond 650 milionów godzin. Liczone są tutaj m.in. filmy z oficjalnego kanału na YouTube, ale również lokalnych nadawców transmisji. Treści miały łącznie 12 miliardów wyświetleń, a obejrzało je ponad 850 milionów unikalnych użytkowników.

Na to wydarzenie MKOL we współpracy z YouTube zaprosił takich twórców, jak Rick Azas (Eurosport), Liza Baez (Claro Sports) czy Kristy Scott (NBCUniversal). Z polski najpopularniejszą osobą był Dawid Podsiadło, chociaż nie jest on związany z YouTube i wpadł tam prawdopodobnie na zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Inną, ciekawą informacją jest to, że Google nawet wie, gdzie oglądaliście treści związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. 18 miliardów minut – tyle czasu przeleżeliście na kanapie w salonie. To 35% czasu całkowitego czasu oglądania. Nieźle.