Nareszcie! Świetne słuchawki zyskują wersję bezprzewodową. Powitajmy Hyperx Cloud II Wireless

HyperX to bardzo uznana marka, szczególnie wśród graczy, która oferuje rewelacyjne peryferia, spełniające wymogi nawet profesjonalistów. Teraz firma zaoferuje nam bezprzewodową wersję bardzo udanych słuchawek. Oto HyperX Cloud II Wireless.

HyperX Cloud II Wireless to nowy model słuchawek dla graczy

Dzisiejszy świat dąży do całkowitej rezygnacji ze wszelkiego rodzaju kabli i przewodów. Taki trend można spotkać nie tylko w smartfonach i urządzeniach mobilnych czy w segmencie audio, gdzie powoli zaczynają dominować słuchawki TWS. Na erę bezprzewodową chcą „załapać” się także gracze, dlatego wiele firm idzie tą drogą, wypuszczając myszki, klawiatury czy słuchawki bez kabli. Do tego ostatniego grona dołączył właśnie, należący do Kingstona, HyperX.

Amerykańskie przedsiębiorstwo zaprezentowało właśnie HyperX Cloud II Wireless, który jest bezprzewodowym następcą uznanego wśród amatorów i profesjonalistów, modelu Cloud II. Wiele osób na niego czekało i wreszcie jest.

Jak nietrudno się domyślić, słuchawki powstały głównie dla graczy, aby dać idealnie odwzorowanie dźwięku w grach. Tym sposobem, nowe słuchawki HyperX Cloud II Wireless otrzymały 53 mm przetwornik dźwięku, a także autorski system odwzorowania dźwięku HyperX 7.1. Te rzeczy mają zapewnić idealne rozłożenie dźwięku przestrzeni oraz jego wyrazistość.

Przechodząc do aspektów stricte bezprzewodowych, HyperX Cloud II Wireless działają na częstotliwości 2,4 GHz, a odległość, z jaką możemy oddalić się od biurka z słuchawkami na głowie, wynosi do 20 m. Czas pracy bez ładowania to natomiast do 30 godzin.

Kilka słów na temat wykonania słuchawek. Jak to bywa w przypadku HyperX, użyte materiały stoją na najwyższym możliwym poziomie. Rama w tym modelu jest aluminiowa i posiada regulowany pałąk, który pozwoli dopasować słuchawki do każdej głowy. Nauszniki zostały wykonane ze skóry ekologicznej, która ma zapewnić komfort podczas długich godzin rozgrywki.

Dodatkowymi udogodnieniami są intuicyjne regulatory na nausznikach, które umożliwiają regulację głośności oraz wyciszanie mikrofonu, a także jego aktywację.

Mikrofon jest równie ważny w całej „układance”. W najnowszych słuchawkach HyperX jest on odłączany oraz posiada redukcję szumów. Urządzenie zostało również wyposażone w kontrolkę LED informującą o wyciszeniu mikrofonu oraz wbudowany system jego monitorowania.

Cloud II Wireless są kompatybilne z komputerami PC oraz konsolami PS4 i Nintendo Switch. Słuchawki mają certyfikaty TeamSpeak i Discord, które są gwarancją tego, że podczas korzystania z tych komunikatorów nie spotkają nas żadne przykre niespodzianki.

Tak przedstawia się pełna specyfikacja HyperX Cloud II Wireless:

Słuchawki:

Przetwornik: dynamiczny, 53mm z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Charakterystyka częstotliwościowa: 15Hz–20kHz

Impedancja: 60 Ω

Poziom ciśnienia akustycznego: 104dBSPL/mW przy 1kHz

Współczynnik THD.: ≤ 1%

Waga: 300g

Waga z mikrofonem: 309g

Typ złącza i długość kabla: ładujący kabel USB (0.5m)

Żywotność baterii: 30 godzin

Zasięg bezprzewodowego działania: 2.4 GHz, do 20 metrów

Mikrofon:

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzorzec polaryzacji: dwukierunkowy, tłumienie hałasu

Pasmo przenoszenia: 50Hz-6.8kHz

Czułość: -20dBV (1V/Pa przy 1kHz)

Cena oraz dostępność HyperX Cloud II Wireless

Słuchawki będą na razie dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, jednak HyperX potwierdził już, że trafią do Europy oraz na Bliski Wschód w styczniu 2021 roku.

Za przyjemność korzystania z tych bezprzewodowych słuchawek przyjdzie nam zapłacić 149,99$ (równowartość 579 zł).