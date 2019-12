Nic nie jest wieczne. No, może poza diamentami. Producenci nieustannie zmieniają swoją strategię i dokonują przetasowań w ofercie. Wygląda na to, że seria Nova nie będzie kontynuowana w takiej formie, do jakiej Huawei nas przyzwyczaił.

Linia Nova miała piękny start. Huawei Nova w mojej subiektywnej opinii był jednym z najładniejszych smartfonów w swoim czasie, w dodatku z bardzo przyzwoitą, średniopółkową specyfikacją. Później seria mocno się zmieniła, ponieważ zaczęły dołączać do niej urządzenia o niemal flagowej specyfikacji (zob. recenzja Huawei Nova 3). Piąta generacja była najbardziej rozbudowana, bowiem miała prawie dziesięciu przedstawicieli!

W tym miesiącu Huawei zaprezentował najnowsze smartfony z tej linii: Nova 6, Nova 6 5G i Nova 6 SE (ten ostatnio prawdopodobnie poza Chinami będzie sprzedawany jako Huawei P40 Lite). Nic więc nie wskazywało na to, że szykują się jakieś większe zmiany w przypadku rodziny Nova, a tymczasem…

Szykuje się kolejny rozłam w Huawei

Jak donosi jeden z lepiej poinformowanych w kolejnych posunięciach różnych producentów leakster, seria Nova może zostać przekształcona w niezależną markę, podobnie jak Honor. Trudno powiedzieć, co stoi za taką decyzją, ale mówi się, że dzięki temu do rodziny Nova w przyszłości dołączą nie tylko kolejne smartfony, ale także urządzenia z innych segmentów, w tym słuchawki i wearables.

Wydaje się to więcej niż prawdopodobne, ponieważ producent w ostatnim czasie złożył w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego „Huawei NovaBuds”. Widać więc, że Chińczycy mają w planach rozszerzenie oferty także o słuchawki (prawdziwie) bezprzewodowe. Zapewne jest więc tylko kwestią czasu oficjalne ogłoszenie wydzielenia marki Nova i danie jej większej swobody w działaniu.

Na razie trudno powiedzieć, do jakiej grupy docelowej kierowane będą urządzenia z logo Nova na obudowie, ale chęć zastrzeżenia nazwy dla słuchawek bezprzewodowych na terenie Unii Europejskiej wskazuje na to, że pojawią się one też w Europie. Jeśli jednak nic nie zmieni się, jeśli chodzi o blokadę handlową ze strony Stanów Zjednoczonych, nowe smartfony marki Nova także nie zaoferują dostępu do usług i aplikacji Google, ponieważ cały czas będzie ona połączona kapitałowo z Huawei.

