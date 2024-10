To najlepszy laptop wśród tabletów. Zaraz, co?!

Artykuł sponsorowany

Huawei, premierą modelu MatePad Pro 12.2’’, podniósł poprzeczkę nie tylko konkurencji, ale też samemu sobie. Oto bowiem w sprzedaży pojawił się tablet, który ma jeden z najlepszych ekranów na rynku (o ile nie najlepszy!), a do tego ma tak dużo argumentów, które za nim przemawiają, że nawet nie wiadomo, od którego zacząć. Dla mnie jednak najważniejsze jest jedno – doskonale sprawdza się w pracy cyfrowego nomada.

Tablety są mocno niedoceniane

Ustalmy jedno: tablet to urządzenie tak wszechstronne i uniwersalne na tyle, że to, do czego je wykorzystamy, to kwestia naprawdę mocno indywidualna. Problem polega jednak na tym, że gros osób wciąż traktuje ten sprzęt jako zło konieczne, służące jako dodatkowy ekran w domu, gdy chcą coś obejrzeć, a telewizor jest zajęty, lub jako czasoumilacz podróżny dla najmłodszych.

I może tak jest w chwili, gdy sięgamy po tablet z niższej półki, którego domyślnym przeznaczeniem jest konsumowanie treści, a nie ich tworzenie. W przypadku tabletów Huawei mamy jednak do czynienia z czymś więcej – czymś, co pozwala wyzwolić kreatywność, wnieść swoje możliwości na wyższy poziom czy wreszcie po prostu popracować.

Wszystko dzięki temu, że Huawei model MatePad Pro 12.2’’ sprzedaje w zestawie z akcesoriami. Domyślnie w pudełku znajdziemy klawiaturę Huawei Glide Keyboard, natomiast podczas sprzedaży premierowej, która trwa do 10 listopada, gratis dodawany jest też rysik.

A ten, w połączeniu z aplikacją GoPaint, pozwala tworzyć naprawdę rewelacyjne grafiki. Oczywiście pod warunkiem posiadania talentu – ja niestety nie mogę się takowym pochwalić, dlatego też skupiam się głównie na klawiaturze, która jest przyjacielem mojej codzienności. I nie ma w tym stwierdzeniu krzty przesady.

MatePad Pro 12.2’’ jest świetnym narzędziem pracy. Z wielu powodów

Ostatnio trochę chorowałam. Do tego stopnia, że przez tydzień praktycznie tylko spałam, a gdy już naprawdę musiałam cokolwiek zrobić firmowego, jak już byłam w stanie, robiłam to na tablecie. Gdy po tych wielu dniach siadłam wreszcie popracować przy biurku, mąż zapytał mnie: co ty tak gnębisz ten tablet?! A ja po prostu sięgnęłam po niego jakoś zupełnie naturalnie, by powoli wdrożyć się z powrotem w pracę. Bo MatePad Pro 12.2’’ to naprawdę świetne narzędzie pracy. Z wielu powodów.

Po pierwsze: wyśmienity wyświetlacz. Huawei MatePad Pro 12.2’’ to pierwszy tablet tego producenta, wyposażony w ekran Tandem OLED z powłoką PaperMatte. Oznacza to świetne kolory, doskonałą jasność maksymalną (2000 nitów), a to wszystko w parze z wszystkimi zaletami matowego wyświetlacza – nic się w nim nie odbija, nie ma żadnych refleksów. Jest po prostu świetny.

Po drugie: czas pracy. Raczej rzadko sięgam po jasność ekranu wyższą niż 50% – poza oczywistymi momentami pracy w kawiarni czy innych miejscach na powietrzu. Stąd też osiągnięcie nawet 12 godzin pracy biurowej nie stanowi dla mnie problemu – a raczej dla MatePada Pro 12.2’’, którego akumulator ma pojemność 10100 mAh.

Oczywiście czas pracy skraca się o połowę, wykorzystując pełnię potencjału jasności ekranu, ale bardzo szybkie ładowanie (w nieco ponad godzinę) jest w stanie to zrekompensować.

Po trzecie: klawiatura. Co prawda nie na domyślnych ustawieniach, bo te potrafią zszargać nerwy już po chwili użytkowania (szczegóły znajdziecie w recenzji tabletu – jest tam na ten temat sporo, jak i info, jak sobie poradzić), ale gdy już dostosuje się ją pod własne preferencje, jest fenomenalna.

Bardzo wygodnie się na niej pisze, ma touchpad, co zapobiega w większości konieczności sięgania w kierunku ekranu, czy wreszcie jest sprytnym, funkcjonalnym etui. Nie dość, że chroni tablet, to jeszcze ma miejsce na rysik, jak również można je postawić pod dwoma kątami tak, by komfortowo korzystać na biurku czy na kolanach.

Te trzy aspekty są dla mnie najważniejsze. Bez dobrego ekranu niechętnie patrzyłabym w jego stronę, gdyby krótko pracował nie gwarantowałby mi zabezpieczenia narzędzia pracy na odpowiednio długi czas, no a klawiatura… zarabiam pisaniem, więc chyba rozumie się to samo przez się.

No dobrze, a co z aplikacjami, bo to pytanie na pewno padnie. Już mówię

Moja praca sprowadza się głównie do tworzenia treści, do czego używam Google Docs, które świetnie synchronizują dokumenty pomiędzy urządzeniami, jak i odpisywaniu na mejle, zarządzaniu redakcją i naszymi profilami w Social Media (tak w ogromnym skrócie oczywiście). A zatem do podstawowych narzędzi, które muszę mieć pod ręką, zaliczam: Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Discord, TikTok, YouTube oraz Facebook i Instagram. CapCuta czy Lightrooma też zdarzy mi się użyć.

Hola, hola, większość z nich to aplikacje, których domyślnie w App Gallery nie znajdziemy – powiecie pewnie. I macie rację. Część programów, które wymieniłam, pokazywane są w wynikach wyszukiwania w App Gallery jakby domyślnie tam były, przy czym lojalnie jesteśmy informowani, że aplikacje instalowane są z zewnętrznych źródeł – plików apk, które są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa źródła, z których pochodzą.

Pozostałe wymagają instalacji dodatkowego programu, co zajmuje dosłownie kilka tapnięć w ekran. Zresztą, nie chciałabym się zbytnio rozwodzić na temat temat, bo działaniu aplikacji na tabletach z HMS poświęciłam obszerny tekst. Zainteresowanych do niego odsyłam.

Huawei MatePad Pro 12.2’’ może być Twój

MatePad Pro 12.2’’ dostępny jest w dwóch wersjach – z błyszczącym ekranem lub matowym (z drugim z nich miałam sporo do czynienia). Niezależnie od wybranego wariantu, do 10 listopada możecie kupić tablet o 500 złotych taniej niż standardowo, odpowiednio za 3299 złotych (tylko że ta wersja ma 256 GB pamięci i błyszczący ekran) lub 3699 złotych (512 GB i matowy wyświetlacz) – i w dodatku z rysikiem M-Pencil 3. generacji i ochroną ekranu gratis. To wszystko oczywiście na huawei.pl.

Konkurs Huawei GoPaint – do wygrania sześć tabletów!

Huawei MatePad Pro 12.2’’ jest główną nagrodą w GoPaint, czyli konkursie skierowanym do wszystkich osób rysujących na tablecie, niezależnie od marki urządzenia i posiadanych umiejętności. Do wyboru jest 5 kategorii tematycznych, a w puli nagród znalazło się 6 tabletów Huawei. Wygrani otrzymają kupon uprawniający do zakupu produktu za 1 zł.

Aby mieć szansę na wygraną, wystarczy do 31 grudnia 2024 r. godz. 18.00 zgłosić autorską grafikę stworzoną na tablecie dowolnej marki. Można to zrobić na oficjalnej stronie konkursu. Prace muszą mieć format JPG, JPEG lub PNG. Rozdzielczość pojedynczego obrazu musi wynosić co najmniej 300 dpi, a jego rozmiar nie może przekraczać 30 MB. Dodatkowo do każdej przesyłanej pracy należy dołączyć opis zawierający od 30 do 100 słów. Nieakceptowalne są prace stworzone narzędziami AI i/lub niezgodne z tematem wybranej kategorii.

Więcej szczegółów o Huawei GoPaint można znaleźć w regulaminie.

Wpis powstał na zlecenie Huawei CBG Polska