Klienci mogą mieć problem, żeby kupić Huawei Mate 40. Łatwiej im będzie dostać Mate 40 Pro

Premiera Huawei Mate 40 i Mate 40 Pro z pewnością odbije się szerokim echem, lecz smartfony te mogą być trudniej dostępne niż poprzednie generacje. Szczególnie dużym wyzwaniem może okazać się kupienie modelu podstawowego.

Huawei Mate 40 i Mate 40 Pro zakończą pewien rozdział w historii marki

Huawei Mate 30 i Mate 30 Pro były zwiastunem znaczącej zmiany w strategii marki, ponieważ jako pierwsze smartfony Huawei nie zaoferowały dostępu do aplikacji i usług Google. Dziś powoli się do tego przyzwyczajamy, lecz wówczas trudno było nam sobie wyobrazić, jak smartfon dostępny poza Chinami może mieć tak „okrojonego” Androida.

Premiera Huawei Mate 40 i Mate 40 Pro również odbije się szerokim echem, lecz tym razem nie z powodu braku dostępu do aplikacji i usług Google, a innego elementu. Producent oficjalnie bowiem zapowiedział, że będą to ostatnie smartfony z autorskimi procesorami HiSilicon Kirin. A przynajmniej w najbliższej przyszłości, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się, że firma wcale nie zamierza odpuszczać produkcji półprzewodników.

Huawei Mate 40 – mogą wystąpić problemy z dostępnością

Jak donosi Evan Blass, nie powinniśmy spodziewać się, że Huawei Mate 40 będzie powszechnie dostępny. Wynika to z faktu, że Huawei ma ograniczoną liczbę nowych, topowych procesorów HiSilicon Kirin – mówi się o zaledwie 8 milionach, podczas gdy do tej pory smartfony z serii Mate sprzedawały się w ponad 10 mln egzemplarzy.

W związku z tym producent zapewne będzie chciał zarezerwować większą część dostępnych procesorów dla Huawei Mate 40 Pro. Co prawda pojawiły się też informacje, że w akcie desperacji firma może sięgnąć po inny układ, który zastosowano by w egzemplarzach przeznaczonych do sprzedaży poza Chinami, lecz na razie nie wiadomo, jaki dokładnie SoC stanowiłby alternatywę dla flagowego Kirina i czy w ogóle te doniesienia się potwierdzą.

Huawei Mate 40 (źródło: @OnLeaks, @HandsetExpert)

Wciąż nie wiemy, kiedy Huawei zaprezentuje smartfony z serii Mate 40, ale mówi się, że mogą one zadebiutować już we wrześniu 2020 roku. Na tę chwilę trudno też powiedzieć, czy Huawei Mate 40 Pro trafi do sprzedaży w Polsce, ale prawdopodobnie można się tego spodziewać. Model podstawowy niemal na pewno nie będzie dostępny w kraju nad Wisłą, podobnie jak Huawei Mate 30.

