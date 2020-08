Huawei wprowadza platformę dla graczy GameCenter. Na użytkowników czekają ekskluzywne bonusy i promocje

Huawei ma już całkiem bogaty katalog własnych usług, a teraz dołącza do nich kolejna – GameCenter, która jest dedykowaną platformą dla graczy. Co więcej, jej użytkownicy mogą liczyć na ekskluzywne promocje i bonusy o (często) dużej wartości.

Co to jest Huawei GameCenter?

Jak informuje producent, GameCenter to platforma w postaci aplikacji, za pośrednictwem której użytkownicy smartfonów i tabletów marki Huawei mogą pobierać gry oraz zamawiać je w przedsprzedaży.

Wśród nich firma wymienia m.in. World of Tanks Blitz, Garena Free Fire, Marvel Strike Force, AFK Arena, Lords Mobile i Guns of Glory. Co bardzo istotne, wszystkie instalowane za pośrednictwem platformy Huawei GameCenter gry są pobierane bezpośrednio z oficjalnego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery.

Huawei GameCenter – odkrywaj w AppGallery (źródło: Huawei)

Użytkownicy mogą liczyć na specjalne traktowanie

Huawei postarał się o to, aby zachęcić użytkowników do korzystania z jego nowej platformy – czekają na nich ekskluzywne pakiety gier oraz dedykowane oferty, prezenty i rabaty.

Jak deklaruje producent, dzięki GameCenter użytkownicy zyskują dostęp do najświeższych informacji o swoich ulubionych grach oraz pierwszeństwo w otrzymywaniu informacji o premierach gier na urządzenia Huawei wraz z możliwością ich przetestowania.

Ponadto mogą oni liczyć na bonusy o (często) dużej wartości. Aktualnie są to m.in. prezent o wartości 110 euro do gry AFK Arena, pakiet powitalny do Lords Mobile o wartości 50 euro i 25% zwrotu za zakupy w Guns of Glory.

Huawei zapowiedział też, że zamierza rozwijać społecznościowy charakter swojej autorskiej platformy dla graczy, aby mogli oni za jej pośrednictwem nawiązywać nowe kontakty i przyjaźnie oraz wymieniać się doświadczeniami i opiniami.

Huawei GameCenter to również atrakcyjna propozycja dla deweloperów

Jak informuje producent, wprowadzenie platformy dla graczy daje deweloperom możliwość dotarcia do ponad 700 milionów użytkowników smartfonów i tabletów Huawei na całym świecie, a już 1,6 mln programistów tworzy gry i aplikacje na HMS.

W przypadku Huawei GameCenter producent obiecuje im m.in. atrakcyjne warunki współpracy i dystrybucji oraz przestrzeń reklamową i promocyjną, umożliwiającą efektywne dotarcie do większej liczby użytkowników.

Huawei pomyślał więc o wszystkim – zadowoleni powinni być zarówno jego klienci, jak i deweloperzy. Ponadto obrana strategia wspomoże rozwój Huawei AppGallery. Przy okazji warto też dodać, że autorska platforma dla graczy została jednocześnie uruchomiona w Polsce i jeszcze 33 innych krajach na całym świecie.