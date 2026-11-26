Artykuł sponsorowany

Słuchawki TWS to dla wielu często niezbędni towarzysze codzienności. W końcu uprzyjemniają one różne czynności, od przejazdów komunikacją miejską i dłuższych podróży, przez spacery i wieczorny relaks przy muzyce. Przez to właśnie zależy nam, by oferowały jak najwięcej, a jednocześnie nie kosztowały majątku. Huawei FreeBuds Neo to słuchawki, które mogą pochwalić się jakością, funkcjami i świetną ceną, a tym ostatnim – szczególnie teraz.

Nie dość, że kompletne, to jeszcze stylowe – takie są Huawei FreeBuds Neo

Choć na przestrzeni ostatnich lat zajmuję się testowaniem przede wszystkim smartfonów, kto mnie zna, ten wie, że mój prawdziwy konik to sprzęt audio, w szczególności wszelkiej maści słuchawki. To sprawia, że zawsze z entuzjazmem reaguję na możliwość przetestowania kolejnej pary, zwłaszcza, jeśli są to słuchawki Huawei. I wcale nie ma w tym żadnej kokieterii, bo – rzeczywiście – w zasadzie każdy kolejny model słuchawek TWS prezentowany przez Huawei w ostatnim czasie okazywał się być co najmniej bardzo udanym w swoim segmencie. Kto czytał moje recenzje, ten wie.

Moim osobistym ulubieńcem są flagowe Huawei FreeBuds Pro 5, bo oferują tak perfekcyjne brzmienie, że służą mi za bazę porównawczą z innymi, często prawie dwukrotnie droższymi konstrukcjami konkurencji. To jednak wcale nie oznacza, że świetny dźwięk to domena wyłącznie najwyższego modelu, a Huawei FreeBuds Neo są tego idealnym przykładem. Już w samej ich recenzji padło wiele ciepłych słów, zalet nie brakowało, zaś doszukiwanie się wad było dla mnie niemalże wyzwaniem.

Gdzie kupić? Huawei FreeBuds Neo ok. 399 zł sklep Huawei.pl Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei FreeBuds Neo tuż obok flagowych Huawei FreeBuds Pro 5

Zaskoczyły mnie one już przy pierwszym kontakcie, a to za sprawą stylowej oraz wyjątkowo kompaktowej konstrukcji. Tyczy się to zarówno etui ładującego, które mieści się w każdej kieszeni, ale i – przede wszystkim – samych słuchawek. Są one bowiem znacznie mniejsze od większości słuchawek TWS na rynku, dzięki czemu nie dość, że świetnie układają się w uszach i zapewniają kapitalną wygodę, to jeszcze nie wyglądają nachalnie.

Ta subtelność łączy się ze stylowością, zwłaszcza w dwóch ciekawszych wersjach kolorystycznych – srebrnej z efektownym, lustrzanym wykończeniem i różowej z żółtymi akcentami. Z kolei fani klasyki mogą sięgnąć po wariant srebrny, biały lub czarny.

Bezapelacyjnie dwoma kluczowymi aspektami współczesnych słuchawek są: jakość dźwięku oraz aktywna redukcja szumów. W tym pierwszym, Huawei FreeBuds Neo mogą pochwalić się fajnym brzmieniem ze sporą ilością energicznego (ale nie dudniącego) basu, szczegółowym środkiem z bliskimi wokalami oraz łagodnymi tonami wysokimi. To mieszanka idealna dla fanów angażującego dźwięku, lubujących się w różnych gatunkach muzycznych. W efekcie, grają one znacznie lepiej, niż wskazywałaby na to ich półka cenowa. Ponadto, wysoką rozdzielczość dźwięku zapewnia nam tu dodatkowo kodek LDAC, obsługiwany przez wszystkie smartfony i tablety z Androidem.

A co z tym ANC? Jest ono na tyle skuteczne, że Huawei FreeBuds Neo wcale nie mają się czego wstydzić także w starciu z droższymi modelami. Wyciszenie hałasów uzyskamy tu w różnorakich scenariuszach – od autobusu komunikacji miejskiej, przez ruchliwą ulicę, po zgiełk centrum handlowego, a także w szkole czy – po prostu – w domu.

Ale przecież ważne jest również, by słuchawki potrafiły dotrzymać nam kroku także podczas intensywnego użytkowania. I, spokojnie, to również potrafią, a to z racji czasu pracy sięgającego do 6,5 godziny z włączoną redukcją hałasów oraz do 10 godzin bez niej. Dzięki etui ładującemu możemy wydłużyć ich działanie łącznie do nawet 40 godzin.

Ogromnym atutem Huawei FreeBuds Neo jest też możliwość ich swobodnego używania z absolutnie wszystkimi smartfonami, tabletami czy komputerami, niezależnie od marki. Słuchawki łączą się z nimi tak samo łatwo i oferują dokładnie takie same, rozbudowane funkcje. Podczas codziennego użytkowania przydaje się też obecny tu tryb multipoint, czyli możliwość połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie, np. smartfonem i laptopem. Co więcej, można je połączyć ze smartwatchem, ale… do tego jeszcze niedługo wrócimy.

Promocja tak dobra, że sam kupiłbym dwie pary

Jak więc sami widzicie, Huawei FreeBuds Neo to na wskroś kompletne, godne polecenia słuchawki, w szczególności dla osób szukających komfortu, ale nie tylko. W tym momencie bylibyście pewnie skłonni pomyśleć, że skoro są tak świetne, to zapewne wiąże się to z wysoką ceną. Nic bardziej mylnego.

Oficjalna, regularna cena Huawei FreeBuds Neo, wynosi 549 złotych, co w zasadzie – będąc szczerym – już stanowi naprawdę niezłą kwotę jak za tak fajne, a wręcz wypasione słuchawki. Tu jednak do gry wkracza najnowsza promocja Huawei, w ramach której można je kupić oszczędzając aż półtorej stówki, czyli za 399 złotych. Takie słuchawki za takie pieniądze to naprawdę rewelacyjna okazja. Bierzcie i słuchajcie – będziecie zadowoleni, zaufajcie mi :)

Jeśli chcecie zdążyć złapać Huawei FreeBuds Neo w tak świetnej cenie, nie możecie przesadnie zwlekać, bo promocja trwa dokładnie do 27 grudnia. W sam raz, by kupić je – na przykład – na mikołajkowy czy też świąteczny prezent, także dla samych siebie, no bo przecież nam samym też należą się prezenty.

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Materiał powstał na zlecenie Huawei CBG Polska