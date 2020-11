To mi się podoba! Powstał kontroler do Nintendo Switch, dedykowany niepełnosprawnym graczom

Firmę Hori kojarzę całkiem nieźle – na rynku pełno jest jej akcesoriów do konsoli Nintendo Switch, charakteryzujących się dobrą jakością wykonania i bardzo uczciwą ceną. Japońska firma postanowiła dość nieoczekiwanie zaskoczyć posiadaczy Switcha, wypuszczając na rynek specjalny kontroler, który z pewnością docenią gracze z ograniczeniami ruchowymi.

Gra The Last od Us Part II zapisze się w mojej pamięci chyba na zawsze i to z wielu różnych powodów. Z takich bardziej oczywistych czynników wymienić mogę świetnie napisaną fabułę, przepiękną grafikę czy fenomenalną rozgrywkę.

Na mnie jednak w równym stopniu (o ile nawet nie większym), ogromne wrażenie wywarło zadbanie twórców o funkcje ułatwienia dostępu w swojej grze, stworzone z myślą o osobach niepełnosprawnych, o których często niestety się zapomina. Jak się okazuje, czasem niektóre firmy postanowią pomóc niepełnosprawnym graczom, o czym zawsze warto wspomnieć.

Hori Flex – specjalny kontroler do Nintendo Switch dla niepełnosprawnych graczy

Bez zbędnego owijania w bawełnę – Hori Flex to kontroler, do którego podłączyć możemy wiele zewnętrznych akcesoriów przy pomocy kabli jack 3.5 mm, konstruując specjalne przygotowane stanowisko dla niepełnosprawnych graczy.

Dzięki temu urządzeniu, osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą znacznie wygodniej (lub w ogóle) zanurzyć się w świecie wirtualnej rozrywki – przykładowe wykorzystanie Hori Flex możecie podejrzeć na tym filmiku.

Projekt garściami czerpie z Xbox Adaptive Controller, który kilka kat temu trafił na rynek spod rąk Microsoftu, gdzie zebrał (w pełni zasłużone) pochwały od wielu fundacji, działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tak samo, jak i w przypadku specjalnego kontrolera Xboksa, tak i Hori Flex podłączyć możemy również do komputerów z system Windows, tak więc wykorzystanie tego urządzenia nie ogranicza się tylko do jednej platformy – za to duży plus!

Niestety, póki co Hori Flex dostępne jest tylko w Japonii w dość wysokiej cenie 230 dolarów (ok. 875 złotych). Pozostało mi więc tylko trzymać kciuki za rozszerzenie sprzedaży tego specjalnego kontrolera na pozostałe rynki i delikatne obniżenie ceny.

Niemniej jednak, ogromne brawa dla firmy Hori, za pamięć o graczach z ograniczeniami ruchowymi.

