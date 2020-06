Honor Play 4 może i nie będzie miał usług Google, ale sprawdzi, jaką masz temperaturę

Badanie temperatury ciała okazało się ostatnio dość pomocne podczas epidemii COVID-19. Gorączkę uważano za jeden z ważniejszych symptomów choroby, więc termometry różnej maści były szeroko wykorzystywane do określenia potencjalnej infekcji u danej osoby. Taki czujnik trafi także do jednego ze smartfonów Honora.

Miernik ciśnienia powietrza, wysokościomierz, czujnik podczerwieni, kamera termowizyjna – były czasy, kiedy producenci telefonów wręcz prześcigali się w montowaniu różnego typu mniej lub bardziej przydatnych sensorów w swoich urządzeniach. Nie można powiedzieć, że były one niezbędne ich użytkownikom, a wręcz przeciwnie – nie zdziwiłbym się, gdyby część z nich nie była nawet świadoma, jakie funkcje kryje ich telefon.

Obecnie producenci smartfonów starają się poprzestawać na tym, co konieczne i nie czynią ze swoich sprzętów odpowiedników wielofunkcyjnych scyzoryków. To znaczy – zwykle.

Honor Play 4 będzie miał termometr

Nie chodzi o żadną przełomową technologię. Honor Play 4 będzie korzystał ze starego, dobrego portu podczerwieni, czyli czegoś, co było montowane w smartfonach od bardzo dawna (choć ostatnio jakby rzadziej). Odczytywanie temperatury ciała będzie odbywać się bezdotykowo, co w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19, brzmi „higienicznie”. Pomiar wygląda tak, że smartfon jest zbliżany do czoła pacjenta, i już po chwili wynik jest wyświetlany na ekranie urządzenia.

Termografia podczerwieni jest co prawda nieco mniej dokładna niż inne metody pomiaru temperatury, ale pozwala z całą pewnością orzec, czy ktoś ma gorączkę, czy też nie.

O ile może to być całkiem praktyczna funkcja, jej popularność może nie wyjść poza Chiny. Honor Play 4 nie będzie mógł korzystać z usług i aplikacji Google, więc jego dystrybucja w krajach europejskich będzie w najlepszym wypadku symboliczna. Ostatnie premiery smartfonów Huawei pokazują, że choćby urządzenia były ósmym cudem świata, robiły kawę i obierały ziemniaki, to nie znajdą zbyt wielu nabywców – właśnie ze względu na „gryzienie się” z wieloma aplikacjami opierającymi swe działanie na GMS.

Honor Play 4 ma zadebiutować w trzech wersjach. Każda ma być wyposażona w procesor Kirin 990 oraz mieć poczwórny moduł aparatu głównego. Nie wiadomo, czy we wszystkich znajdzie się czujnik podczerwieni umożliwiający pomiar temperatury.

źródło: Android Authority