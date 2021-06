HarmonyOS potrafi wykryć nieoryginalną ładowarkę

Tempo dystrybucji systemu HarmonyOS, przeznaczonego dla smartfonów Huawei, może robić wrażenie. W ciągu pierwszego tygodnia dostępności dla wybranych urządzeń, nowe oprogramowanie zainstalowało przeszło 10 milionów użytkowników zamieszkujących Chiny. Społeczność raz po raz odkrywa funkcje, o których producent nie wspomniał podczas prezentacji. Jedną z nich jest komunikat o wykryciu ładowania z wykorzystaniem nieoryginalnych akcesoriów.

Naturalnie, powiadomienie o wolnym ładowaniu to nic nowego w świecie smartfonów z Androidem. Wdrożyło je wielu producentów, by użytkownicy mogli upewnić się, że ich urządzenie ładuje się z maksymalną szybkością, deklarowaną przez producenta.

Reklama

Dla przykładu, w przypadku smartfonów Xiaomi czy Oppo, po podpięciu oryginalnej ładowarki, użytkownik obejrzy stosowną animację na ekranie. W przypadku Huawei, informacja przybrała formę komunikatu z ostrzeżeniem.

fot. via Gizchina.com

Szybkie ładowanie smartfonów Huawei tylko z oryginalną ładowarką

Huawei, podobnie jak wspomniane wcześniej Oppo i Xiaomi, wykorzystuje autorską technologię szybkiego ładowania przewodowego, przez co to możliwe jest wyłącznie po zastosowaniu oryginalnej ładowarki producenta, oznaczonej logo Huawei SuperCharge.

W praktyce oznacza to, ze nawet, jeśli podłączymy do smartfona bardzo mocną ładowarkę, ale niezgodną z SuperCharge, ładowanie będzie odbywało się ze standardową prędkością. Co gorsza, istnieje możliwość, że użycie nieautoryzowanej ładowarki może spowodować uszkodzenie smartfona bądź jego baterii, na czele z tym najpoważniejszym – wybuchem.

Huawei, podobnie jak inni producenci, zaleca, by jego smartfony ładować wyłącznie z wykorzystaniem oryginalnych, certyfikowanych akcesoriów, ponieważ tylko takie zapewniają odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa procesu ładowania.

Biorąc pod uwagę ewentualne, negatywne konsekwencje niezastosowania się do tego zalecenia, widząc na smartfonie stosowne ostrzeżenie, lepiej sięgnąć po inną ładowarkę.