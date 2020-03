Half-Life: Alyx gratis do zamówień zestawu VR HTC Vive Cosmos Elite

Jeśli są na sali osoby, które zamówiły zestaw wirtualnej rzeczywistości HTC Vive Cosmos Elite, mogą ucieszyć się na wieść, że sprzęt zostanie dostarczony wraz z bezpłatnym kodem na pobranie wyczekiwanej gry Half Life: Alyx.

Grę Half Life: Alyx można nabyć na kilka sposobów. Pierwszy to tradycyjny zakup na Steam, gdzie znajduje się w cenie 193,49 zł. Inną opcją jest zaopatrzenie się w zestaw wirtualnej rzeczywistości, co jest dość naturalnym wyborem dla tych, którzy gogli VR nie mają. Stąd nasza ścieżka się rozwidla, bo platform, które będzie obsługiwać nowa produkcja studia Valve, jest kilka.

Half-Life: Alyx jako zdobycz przy zakupach zestawu VR

Gra jest właściwie bezpłatna dla nabywców Valve Index, ale jak donoszą zainteresowani, sprzęt ten jest praktycznie niedostępny – na zamówienie na pewno chwilę poczekamy. Według strony produktu, jego realizacja potrwa 8-10 tygodni. Pełen zestaw kosztuje 4669 zł.

Inną opcją jest tytułowy zestaw HTC Vive Cosmos Elite. To najwyższa wersja pakietu urządzeń do wirtualnej rzeczywistości od HTC, za który trzeba zapłacić 4499 zł. Do zamówienia dorzucany jest kod na Half Life: Alyx, który będzie można zrealizować od 23 marca oraz 6-miesięczne darmowe członkostwo w VIVEPORT Infinity, czyli dostęp do bogatego repozytorium gier i programów stworzonych specjalnie dla gogli VR. Promocja potrwa do 30 czerwca.

Powrót do uniwersum Half-Life już w przyszłym tygodniu

W poniedziałek 23 marca YouTube i inne platformy wideo powinny zalać materiały ukazujące rozgrywkę z Half-Life: Alyx, prezentowaną przez graczy, którzy jako pierwsi pobrali grę na swoje komputery.

Valve spodziewa się sporego zainteresowania grą, i raczej się nie pomyli. To chyba pierwszy tak głośny tytuł na zestawy wirtualnej rzeczywistości. Sporo osób kupi sprzęt tylko po to, by ponownie skopać tyłki żołnierzom Kombinatu i porozmawiać z ojcem Alyx, zanim… Ech, to wciąż zbyt bolesne.

źródło: Vive, Steam dzięki Engadget

