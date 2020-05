Haker dotarł do wczesnej wersji Gears Of War 3 na… PlayStation 3!

Z początku ekskluzywna dla Xboksa seria Gears of War ma w swojej historii wiele przykładów „romansowania” z innymi platformami. Mam tu na myśli głównie specjalne wersje niektórych części Gears na PC, ale jak się okazuje, na rynku mógł pojawić się jeszcze port na konsole konkurencji — PlayStation 3.

Osoba kryjąca się pod pseudonimem PixelButts dotarła do wczesnej, nigdy niepublikowanej do tej pory wersji gry Gears of War 3 na konsole PlayStation 3. Jest to o tyle interesujące, że trzecia część Gears of War zadebiutowała 20 września 2011 na konsoli Xbox 360 i do tej pory nie pojawiła się na żadnej innej platformie — nie licząc oczywiście kompatybilności wstecznej Xbox One.

Trzeba jednak zauważyć, że wczesny build GoW 3 na konsoli Sony nie może się pochwalić najlepszą stabilnością, co świadczy o tym, że projekt ten dość szybko musiał zostać porzucony. Potwierdza to również duża ilość błędów graficznych czy nawet to, że nie podmieniono grafik przycisków z Xboksa 360.

Zobaczcie zresztą sami, bo do sieci trafił obszerny materiał z tej wersji gry:

I sam jako ogromny fan serii nie chciałem w te doniesienia początkowo wierzyć — tak jak pewnie i wielu innych starych fanboyów Xboksa 360 ;). Co jednak w tym wszystkim najciekawsze to to, że serwis Kotaku potwierdził autentyczność tej wersji u samego źródła!

Przedstawiciel Epica poinformował, że taka wstępna wersja Gears of War 3 na PS3 rzeczywiście istniała, ale był to tylko i wyłącznie wewnętrzny testowy produkt, który nigdy nie był częścią żadnej rzeczywistej pracy nad oficjalną wersją gry na PlayStation 3. Jestem jednak niezwykle ciekaw, jak taki port na konsolę Sony namieszałby na rynku konsol podczas premiery gry w 2009 roku.

A jak Wy myślicie? Jaki wpływ na rynek ekskluzywnych gier Microsoftu miałby taka wersja Gears of War 3?

Źródło: YouTube, Kotaku, PixelButts