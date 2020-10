GTA 6 jako fanowska modyfikacja na silniku RAGE

Pewnie nie możecie się doczekać kolejnej części Grand Theft Auto, a przynajmniej chociaż informacji na jej temat. Do tej pory mieliśmy okazję przeczytać wiele plotek na temat tego, że miejscem akcji GTA 6 będzie Vice City. Jeśli rzeczywiście myśleliście o powrocie do tego miasta, to będzie ku temu okazja – GTA: Vice City 2.

Najwcześniejsze plotki na temat GTA 6 pochodzą chyba z 2019 roku, kiedy to pojawiały się nawet takie konkrety jak to, kim będzie główna postać następnej odsłony. A miałby nią być Ricardo, dla którego z kolei inspiracją miał być serial należący do Netflixa – Narcos. Bo, cóż, Ricardo to handlarz kokainą.

Wśród tych informacji pojawiały się inne, które poniekąd przypominają nam Red Dead Redemption 2. To znaczy, dodatkową broń palną mielibyśmy przechowywać w samochodzie, tak jak robiliśmy to z użyciem konia na rockstarowym Dzikim Zachodzie. Podobnie też jak w RDR2, gdzie wraz z upływem czasu byliśmy w stanie zaobserwować zmiany w otoczeniu, w nowym GTA mogłaby zmieniać się struktura miasta – na przykład przez powstawanie nowych budynków.

To nadal jednak przede wszystkim plotki.

GTA 6 jako modyfikacja – demo do końca roku

O ile tamte plotki dotyczyły ssettingu gry w latach siedemdziesiątych bądź osiemdziesiątych, tak Revolution Team postanowiło zająć się Vice City odwzorowując teraźniejszość. GTA: Vice City 2 – tak właściwie nazywa się projekt tworzony przez Rosjan, którego zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Jak czytamy w oficjalnym wątku na GTAForums, GTA: Vice City 2 nie ma być wyłącznie przeniesieniem gry na silnik RAGE, a modyfikacją, która zaoferuje zupełnie nową historię w XXI wieku i Vice City z wysokiej jakości modelami i teksturami. Ale to naturalnie nie jest wszystko.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Więcej twórcy mają zdradzić niebawem. Słusznie zatem będzie obserwować ich media społecznościowe, choćby Facebooka. Obiecuje się, że do końca tego roku otrzymamy jeszcze dwa kolejne zwiastuny oraz, co najważniejsze, grywalne demo.

W tej chwili grupa moderów zajmuje się dopracowywaniem swojego projektu, co wiąże się z ogromem pracy. W końcu do gry powrócą znane postaci, w tym wyżej ukazany Tommy Vercetti.

Graliście kiedyś w coś podobnego?

Zobacz też: