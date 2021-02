Metro: Last Light Redux i For The King za darmo w Epic Games Store

Gotowi na zbliżający się weekend? Jeśli nie, to zaopatrzcie się w dzisiejsze dwie darmowe gry od Epic Games Store, którę pomogą Wam zwalczyć nudę w nadchodzących dniach. W co zagracie najpierw? Mroczne Metro: Last Light Redux czy może niezwykle oryginalne For The King?

Metro: Last Light Redux za darmo w Epic Games Store

Pod koniec zeszłego roku, Epic Games rozdawało wiele darmowych gier — między innymi Metro 2033. W mojej opinii, zarówno pierwsza, jak i druga część tej serii, to jedne z najlepszych liniowych gier akcji ostatnich lat, ale nie musicie wierzyć mi na słowo. Teraz możecie sprawdzić to sami i to całkowicie za darmo.

Metro: Last Light na pierwszy rzut oka jest prostą kontynuacją Metro 2033, ale tak naprawdę w warstwie rozgrywki poczyniono tu wiele zmian. Między innymi dodano bardzo przyjemny tryb ulepszania naszych broni, czy rozwinięto etapy skradankowe. Do tego dochodzi bezbłędny klimat i całkiem ciekawa fabuła.

Epic Games Store rozdaje oczywiście grę w edycji Redux, tak więc dodatkowo liczyć możemy tu na poprawioną oprawę graficzną, która nawet i dziś potrafi robić wrażenie. W Metro: Last Light znajdziemy polskie napisy.

Minimalne wymagania sprzętowe Metro: Last Light Redux:

System operacyjny: Windows Vista, 7 lub 8 (wyłącznie 64-bitowy) Procesor: dwurdzeniowy, co najmniej 2,2 GHz lub lepszy Pamięć: 2 GB Karta graficzna: Karta graficzna zgodna z DirectX 10 i obsługująca technologię Shader Model 4

(GeForce 8800 GT 512 MB / GeForce GTS 250) Wymagane wolne miejsce na dysku: 10 GB

Drugą darmową grą jest For The King — czyli wymagająca strategia z dużym naciskiem na mechaniki roguelike. Dodatkowo gra cechuję się bardzo oryginalną oprawą graficzną, a także świetną ścieżką dźwiękową — moim zdaniem, warto dać temu tytułowi szanse. W For The King również znajdziecie polskie napisy.

Minimalne wymagania sprzętowe For The King:

System operacyjny: Windows 7/8/8.1/10 (64-bitowy) Procesor: Intel Core2 Duo E4300 / AMD Athlon Dual Core 4450e Pamięć RAM: 4 GB Karta graficzna: GeForce 8800 GTX (768 MB) / Intel HD 4600 / Radeon HD 3850 (512 MB) Wolne miejsce na dysku: 3 GB

Metro: Last Light Redux i For The King możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Zrobić to możecie do 11 lutego, później do zgarnięcia będzie kolejny darmowy tytuł — Halcyon 6.