Alien: Blackout za darmo na Androida i iOS – fenomenalna gra o Obcym

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Obcego! Coroczne święto legendarnej serii horrorów o Ksenomorfach trwa w najlepsze i objęło niemal wszystkie media kulturowe. W internecie trwają liczne przeceny na gry, filmy i książki osadzone w uniwersum Obcego, a na platformach mobilnych trwa rozdawnictwo gry z przerażającym kosmitą w roli głównej.

Świetna gra mobilna całkowicie za darmo

W sklepach Google Play i App Store udostępniono bezpłatnie grę Alien: Blackout. Promocja potrwa przez jeden dzień, a gra zostanie na stałe przypisana do naszego konta. Standardowa cena tego tytułu to 2,99 zł.

Choć Blackout może pod względem interfejsu i oprawy wizualnej nieco przypominać Alien: Isolation, to sama rozgrywka mocno odbiega od tego, co zaprezentowało nam Creative Assembly i jest to bardziej gra logiczna niż skradanka w konwencji horroru.

Graczowi będzie dane wcielić się w Amandę Ripley – córkę bohaterki filmów o Obcym. Głównym celem gry jest pomoc w utrzymaniu ocalałych członków załogi przy życiu i nie dopuszczenie do nich potwora, który jak zawsze odznacza się ponadprzeciętnym sprytem i znacznie większą niż ludzka sprawnością fizyczną. Produkcja w swojej budowie przypomina nieco słynne Five Night’s at Freddy’s, choć ciężko tu mówić o skopiowaniu mechanik i jest to raczej luźna inspiracja sprawdzoną i lubianą formułą rozgrywki.

Alien: Blackout zbiera głównie pozytywne opinie od graczy i jest to zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla każdego fana cyklu o Ksenomorfach.

Święto Alien Day zostało ustanowione w 2016 roku, a data jego obchodzenia odnosi się do fikcyjnej planety LV-426, która pojawiła się w pierwszej części filmów o Obcym. Obchody tego święta wiążą się często z licznymi premierami specjalnych, ściśle limitowanych gadżetów, a także krótkich materiałów od twórców filmów, które nierzadko zdradzają interesujące smaczki zza kulis produkcji.

Wielu fanów liczyło na zapowiedź kolejnego filmu lub gry osadzonej w uniwersum, jednak najwyraźniej się na to nie zanosi. Na nadejście konkretniejszych tworów z jednym z najbardziej przerażających produktów kina grozy przyjdzie nam jeszcze poczekać, a fani – przynajmniej na razie – muszą obejść się smakiem.

Źródło: Twitter, Fandom