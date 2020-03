Masz iPhone’a lub iPada i chcesz zagrać w fajną grę? Mini Metro i Prune za darmo przez ograniczony czas na iOS

Ten artykuł sponsoruje słowo „minimalizm” – ponieważ obydwie opisywane tu gry trudno opisać bardziej trafnym słowem. Łączy je jednak coś jeszcze — przez ograniczony czas możecie je całkowicie za darmo pobrać na swoje iPhone’y i iPady. Nie zwlekajcie – gwarantuję, że nie pożałujecie.

Zacznijmy od Mini Metro — czyli wielokrotnie nagradzanej i chwalonej gry od studia Dinosaur Polo Club, która w 2015 roku debiutowała na PC. Jednak to wersję mobilną uważam za tę właściwą, ponieważ pomysł na rozgrywkę idealnie sprawdza się na ekranach dotykowych. Samą grę najłatwiej opisać jako grę logiczną, w której w ekspresowym tempie staramy się zaplanować jak najlepiej działające linie metra. Pomysł niezwykle prosty, ale bardzo wciągający, również za sprawą swojej minimalistycznej, aczkolwiek bardzo czytelnej oprawy graficznej. Trudno mi tej gry ze swojej strony nie polecić, patrząc na ilość godzin, które w niej spędziłem.

W Prune odnajdą się wszyscy fani drzewek bonsai, a także miłośnicy relaksujących gier. Pomysł jest bajecznie prosty: musimy w taki sposób przycinać znajdujące się na ekranie rośliny, by te dotarły do jak największej ilości światła. Wszystko to jest obdarzone bardzo minimalistyczną oprawą audiowizualną, która wprowadza gracza w niezwykle relaksujący stan.

Niestety nie wiadomo, jak długo promocja ta potrwa, dlatego warto przypisać sobie te gry do konta, póki są jeszcze darmowe.

Are you stuck at home? Bored? Well, enjoy these 4 usually paid games that are currently free to download from the #AppStore.

A special thanks to the developers for the kind gesture at such uneasy times. pic.twitter.com/cEI5XERP49

— Apple Terminal (@AppleTerminal) March 19, 2020