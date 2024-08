Tak bezsensownej funkcji, przygotowanej przez Google, dawno nie widziałem

Google pracuje nad nową funkcją w aplikacji Kontakty, która ma na celu „ułatwienie zarządzania relacjami międzyludzkimi”. Wielu użytkowników uważa ją jednak za zbędną. Co to za nowość?

Nowa funkcja w Kontaktach Google

Google stale stara się udoskonalać swoje aplikacje, a Kontakty nie są tutaj wyjątkiem. Według informacji zawartych w kodzie najnowszej wersji apki, gigant z Mountain View planuje wprowadzenie nowego systemu „zarządzania relacjami”, który umożliwi użytkownikom oznaczanie swoich „besties”, czyli najbliższych przyjaciół. Funkcja ta ma na celu uproszczenie procesu definiowania, kim dla nas są poszczególne osoby, zapisane w kontaktach. Dodatkowo, jak widać na zrzutach ekranu, będzie dawać m.in. możliwość przypomnienia o urodzinach naszych „besties”.

źródło: Android Authority

Aktualnie w aplikacji Kontakty można przypisać do osoby takie etykiety, jak rodzic, dziecko, małżonek czy „krewny”. Funkcja ta, choć użyteczna, nie jest zbyt popularna, ponieważ wymaga ręcznego dodawania informacji i jest nieco „schowana”. Firma wprowadziła również możliwość używania nadanych etykiet Asystencie Google, co pozwala na wydawanie poleceń głosowych typu „zadzwoń do mamy” bez konieczności wpisywania jej imienia. Tak czy inaczej, mało osób korzysta z nadawania takich etykiet.

9 Ocena

Czy to w ogóle ma sens?

Doniesienia o zmianach w Kontaktach budzą mieszane uczucia internautów. Wielu użytkowników uważa, że jest to zbędne i nie wnosi żadnych istotnych korzyści i jest zwyczajnie bez sensu. Według analizy przeprowadzonej przez portal Android Authority, aktualnie funkcja ta jest niedostępna dla użytkowników i znajduje się w fazie testów. W kodzie aplikacji znaleziono odniesienia do pakietu com.google.android.apps.pixel.relationships, co potwierdza, że Google pracuje nad nowym, bardziej kompleksowym systemem „zarządzania relacjami”.

Jednakże, mimo potencjalnych korzyści, wielu użytkowników uważa, że Google zamiast wprowadzać kolejne, często nieużywane funkcje, powinno skupić się na poprawie istniejących i bardziej przydatnych narzędzi. Ja też podpinam się do tego poglądu, ponieważ etykietowanie w aplikacji Kontakty jest nie tylko mało intuicyjne, ale też i rzadko wykorzystywane.

W kontekście takich przewidywanym zmian warto przypomnieć, o czym bardziej przydatnym, jak np. fakt, że Google w końcu udostępniło funkcje AI swojej aplikacji Zdjęcia dla wszystkich użytkowników.