Google Duo zmniejsza ograniczenia – teraz nawet 12 osób w grupowym połączeniu wideo

Załóżmy, że chcesz szybko nawiązać połączenie wideo przez smartfon, z kilkoma osobami jednocześnie. Jaką aplikację wybierasz? Praktyczne może się okazać skorzystanie z Google Duo.

Na początku tego tygodnia Viber poinformował swoich użytkowników, że zmienia limit na liczbę osób, które mogą być połączone w czacie wideo przez aplikację. Do tej pory było to 10, a teraz może tak komunikować się 20 osób w jednocześnie. Najwyraźniej krok ten dał do myślenia osobom odpowiedzialnym za komunikator Google Duo. Podjęto podobną decyzję dotyczącą zwiększenia liczby osób, które mogą brać udział w grupowej wideorozmowie.

Co prawda nie jest to jakaś wstrząsająca zmiana, ale dobrze widzieć, że Google reaguje jakoś na wydarzenia światowe i ułatwia kontakt z grupą znajomych. Przy 12 uczestnikach małej wideokonferencji może się już zrobić spory gwar. Raj dla ekstrawertyków.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19

— Sanaz (@sanazahari) March 27, 2020