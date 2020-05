Gmail od teraz da Ci wygodniejszy dostęp do opcji personalizacji

Google ogłosiło wprowadzenie nowego menu ustawień do webowego Gmaila. W założeniach użytkownik ma otrzymać wygodniejszy i szybszy dostęp do opcji konfiguracji wyglądu.

Menu szybkich ustawień w Gmailu

Obecnie po kliknięciu na ikonę koła zębatego w Gmailu wyświetla się niewielkie menu, z poziomu którego można przejść do personalizacji m.in. układu interfejsu, skrzynki odbiorczej, motywu czy okna ze wszystkimi ustawieniami. Nowe podejście zaproponowane przez Google polega na wyciągnięciu wybranych opcji na pierwszy plan i rozbudowaniu całego menu.

W nowej wersji układ interfejsu (domyślny, kompaktowy, wygodny), motywy, typ skrzynki (ustalanie priorytetu i organizowania wiadomości e-mail), a także dodatkowe okienka do wyświetlania treści wiadomości wybierzemy bez konieczności opuszczania menu szybkich ustawień. Wszystkie wymienione funkcje dostępne są bezpośrednio z menu, a dodatkowo wprowadzone zmiany są natychmiast nanoszone na Gmaila, co umożliwia ich szybki podgląd.

Google podkreśla, że aktualizacja wprowadza tylko łatwiejszy dostęp do wybranych ustawień Gmaila. Nie ma nowych ustawień, a obecne konfiguracje skrzynek użytkowników nie zostaną zmienione. Ponadto, nadal bardziej zaawansowane ustawienia znajdują się w oddzielnej karcie, do której przechodzimy klikając na „Zobacz wszystkie ustawienia” w menu szybkich ustawień.

Aktualizacja jest już wdrażana

Nie mamy do czynienia z dużą zmianą, ale wygodniejszy i szybszy dostęp do opcji personalizacji powinien pozytywnie wpłynąć na komfort korzystania z Gmaila. Dodatkowo, mniej zaawansowani użytkownicy mogą w końcu dowiedzieć się o bardziej rozbudowanych możliwościach konfiguracji skrzynki, które do tej pory nie znajdowały się na pierwszym planie i wymagały wykonania większej liczby kliknięć.

Jak informuje zespół rozwijający Gmaila, aktualizacja skierowana jest do użytkowników G Suite, a także dla wszystkich zwykłych kont. Zmiany są już wdrażane w webowym wydaniu Gmaila, ale w związku z tym, że proces jest przeprowadzany stopniowo, to nie wszyscy od razu zobaczą nowe menu szybkich ustawień. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż Google aktywuje zmiany na naszym koncie.

źródło: Google