Gigabyte Aorus Xtreme AIC SSD oficjalnie. Dysk dla entuzjastów wysokich transferów

Firma Gigabyte zaprezentowała swój najszybszy dysk AIC SSD Aorus Xtreme. Półprzewodnik cechuje się budową AIC, specjalnie zaprojektowanym systemem chłodzenia oraz rekordowo wysokimi transferami za sprawą sprytnie stworzonej konstrukcji.

Aorus Xtreme AIC SSD zapewni świetne osiągi

Najlepsze dyski SSD M.2 zgodne z interfejsem PCIe w wersji 4.0 cechują się transferami odczytu sekwencyjnego na poziomie około 6000 – 7000 MB/s. Gigabyte Aorus Xtreme AIC SSD zaoferuje aż 32 TB pamięci z rekordowo wysoką prędkością dostępu 28 GB/s. Dla przypomnienia, flagowy kontroler pamięci dla dysków półprzewodnikowych Phison E18, zapewnia maksymalną wartość odczytu 7,4 GB/s, a więc skąd się bierze tak wysoki zapis?

Wynika to głównie z budowy dysku – w samej nazwie produktu widzimy dopisek „AIC”. SSD jest tak naprawdę kartą rozszerzeń wykorzystującą złącze PCI Express 4.0 x16, czyli to samo, które używa karta graficzna. Konstrukcja ma na pokładzie osiem klasycznych dysków SSD M.2 NVMe, każdy o pojemności 4 TB – co summa summarum daje nam 32 TB. Według przekonań producenta, Aorus Xtreme AIC cechuje się odczytem sekwencyjnym na poziomie około 28 GB/s oraz zapisem sekwencyjnym 26,6 GB/s.

(źródło: Gigabyte)

Teoretyczna maksymalna przepustowość linii PCI Express 4.0 to 32 GB/s, a więc producent bardzo się zbliżył do granic możliwości technologii, pozostawiając jeszcze lukę kilku GB/s, która może być w przyszłości wypełniona innym produktem. Na płytce karty rozszerzeń mamy aż 8 dysków, które ze sobą współpracują za sprawą funkcji RAID 0. Pliki są odczytywane przez 8 kontrolerów Phison E18, które w tym samym momencie są w stanie ogarnąć większą ilość plików.

Aorus Xtreme AIC SSD został wyposażony w specjalny system chłodzenia. Na pokładzie znajdziemy duży, żeberkowany radiator z dwoma wentylatorami, które mają możliwość pracy w trzech trybach – cichym, zrównoważonym oraz efektywnym. Ponadto, dysk został wyposażony w 10 czujników termicznych. Szkoda, że producent nie wspomniał nic o personalizowanej krzywej wentylatorów, zintegrowanej z innymi komponentami ze stajni Gigabyte. Tylna część PCB została pokryta dodatkową aluminiową płytką, która będzie pomagała oddawać ciepło do otoczenia.

Jak na razie nie znamy ceny dysku, jednak patrząc na pojemność 32 TB oraz ogólne możliwości jednostki możemy spodziewać się naprawdę wysokiej kwoty, którą przyjdzie nam zapłacić za Aorus Xtreme AIC SSD.