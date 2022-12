GOG rozdaje kolejną grę za darmo – tym razem mysie przygody w świecie fantasy

W grach RPG bardzo często kierowanym przez nas bohaterem jest dziecię przeznaczenia lub inny uznany komnador floty. A gdyby tak móc choć raz zagrać jako… mysz?

Gry i zwierzaki

Dwie nagrody wręczone Stray na niedawnym The Game Award udowadniają, że jest miejsce w grach wideo na inne postaci, niż tylko ludzkie (lub „ludziopodobne”). Okazuje się, że nie tylko tegoroczne dzieło studia Bluetwelve postanowiło opowiedzieć jakąś historię za pomocą zwierząt. Podobnej próby podjęła się w 2018 roku kilkuosobowa grupa zrzeszona pod nazwą SeithCG z grą Ghost of a Tale.

Trzeba jednak przyznać, że na wykorzystaniu zwierzaka jako głównego bohatera i kamerze zza pleców, a może raczej grzbietu, podobieństwa się kończą. O ile Stray to osadzona w nieokreślonej przyszłości gra, gdzie kot jest tak bardzo „koci” jak to możliwe, w Ghost of a Tale trafiamy do świata fantasy, gdzie żyją antropomorficzne zwierzęta.

Naszym bohaterem jest szara mysz trudniąca się zawodem minstrela o imieniu Tilo. Jak każdy przypadkowy bohater, zostaje on uwikłany w niebezpieczną przygodę, w której przyjdzie mu zwiedzić wielki świat, rozmawiać z innymi istotami oraz zakraść się tam, gdzie nie chcemy, by nas widziano.

Źródło: GOG

Ghost of a Tale za darmo na GOG

Przygody Tilo stanowią połączenie gry akcji oraz RPG z elementami skradania. W końcu nasz bohater to tylko drobny śpiewak, a nie wielki i umięśniony wojownik. Jeżeli chcecie sprawdzić dzieło SeithGC w akcji, możecie zrobić to za darmo za pośrednictwem platformy GOG. Tytuł będzie możliwy do przypisania do Waszego konta do 15 grudnia, do godziny 16:00.

Na GOG wystartowała również Zimowa Wyprzedaż 2022. Jeżeli więc szukacie dobrych gier w niskich cenach, z pewnością znajdziecie coś na swojej liście życzeń wartego zakupu. A jeśli nie macie takiej listy i jesteście bardziej spontaniczni, zawsze pozostają wyjątkowe promocje dnia trwające 48 godzin. Na dobry początek – zeszłoroczna produkcja Farm 51, czyli Chernobylite w cenie 14,79 Euro (~70 złotych) oraz zestaw gier strategicznych: Hard West, Kozacy Antologia oraz Krush Kill ‘N Destroy 2: Krossfire za 3,79 Euro (~18 złotych).