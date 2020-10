Garmin Instinct Esports Edition – nowy smartwatch dla esportowców

Wielu profesjonalnych graczy dba o dobrą formę fizyczną. To właśnie dla nich jest skierowany Garmin Instinct Esports Edition.

Smartwatch dla graczy

Producent znany z jednych z najlepszych inteligentnych zegarków, przeznaczonych m.in. dla osób aktywnych fizycznie, przygotował nowy model. Jak sam zaznacza, został on zaprojektowany specjalnie dla profesjonalnych graczy i amatorów esportu.

Garmin Instinct Esports Edition, aby wyróżnić się tle pozostałych smartwatchy, wykorzystuje dedykowaną funkcję esportową do śledzenia i analizowania tętna oraz stresu podczas gry, a także oferuje długofalową analizę trendów, opierając się na wcześniej zgromadzonych danych. Do tego dochodzi autorskie narzędzie STR3AMUP! służące do przesyłania strumieniowego danych biometrycznych na żywo. Mogę one zostać osadzone w materiale wideo z gry z użyciem konfigurowanych nakładek.

Garmin Instinct Esports Edition (fot. Garmin)

Profesjonalni sportowcy z całego świata korzystają z produktów Garmin do monitorowania parametrów fizjologicznych w celu poprawy wyników. Dzięki Instinct Esports Edition gamerzy mogą wykorzystać tę samą technologię, aby sprawdzać, jak ich organizm reaguje na wyzwania podczas intensywnej gry. Gracze mogą również korzystać całodobowego pomiaru danych fizjologicznych, aby wprowadzać zmiany na co dzień – na przykład w zakresie poprawy wzorców snu czy poziomu aktywności, co może przynieść pozytywne efekty w postaci poprawy sprawności poznawczej i wydajności podczas gry. – mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży.

Garmin Instinct Esports Edition to także po prostu dobry smartwatch

Owszem, Garmin Instinct Esports Edition skierowany jest przede wszystkim dla graczy, ale nie brakuje mu cech, które czynią z niego po prostu dobrego smartwatcha. Otrzymujemy okrągłą kopertę, wyświetlacz o rozdzielczości 128 × 128 pikseli, który chroniony jest za pomocą wzmocnionego szkła.

Smartwatch charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na warunki zewnętrzne. Został bowiem stworzony zgodnie z militarnym standardem (MIL-STD 810). Oczywiście współpracuje on ze smartfonami, zarówno tymi z Androidem, jak i urządzeniami z iOS, co umożliwia m.in. odbieranie powiadomień.

Garmin Instinct Esports Edition sprawdzi się również podczas różnych aktywności fizycznych. Wbudowane czujniki, w tym GPS, umożliwiają zbieranie danych podczas treningów. Dostępnych jest ponad 30 aplikacji sportowych – m.in. marsz, bieganie czy jazda na rowerze.

Garmin Instinct Esports Edition (fot. Garmin)

Zaletą jest również zastosowany akumulator. Według zapewnień producenta, ma on pozwolić na nawet 80 godzin pracy w trybie e-sport i do 14 dni pracy na jednym ładowaniu akumulatora w trybie zegarka.

Specjalny profil dla graczy

Przed rozpoczęciem rozgrywki wystarczy aktywować profil esportowy w smartwatchu. Po włączeniu timera, optyczny czujnik pomiaru tętna analizuje i wyświetla puls użytkownika oraz poziom stresu, a także aktualną godzinę i czas gry.

Podobnie, jak w przypadku innych dyscyplin, aktywny pomiar tętna i stresu w czasie rzeczywistym może pomóc w lepszym zarządzaniu zasobami fizycznymi i mentalnymi, w celu poprawy skupienia i wzmocnienia wydajności. Dodatkowo, po zakończeniu sesji gry, użytkownicy mogą zsynchronizować zapisaną aktywność z aplikacją Garmin Connect na smartfonie.

Garmin Instinct Esports Edition jest już dostępny. Smartwatch został wyceniony na 299 euro.